Fiesta del ajedrez más joven en el Pazo

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La Final Provincial por equipos reunió en la cancha auxiliar a 330 jóvenes de 61 conjuntos de colegios y clubes ourensanos

Controlando todo para que las cosas salieran según lo previsto.
Controlando todo para que las cosas salieran según lo previsto. | José Paz

El Pazo acogió la fiesta del ajedrez ourensano más joven. La cancha auxiliar del recinto provincial disfrutó con el Campeonato Provincial Escolar por Equipos, macroevento que reunió a más de 330 deportistas de 61 conjuntos de los colegios y los clubes ourensanos. Estos números convierten a esta cita en el Provincial de ajedrez más participativo en la era Xogade.

Las categorías que estuvieron en liza fueron la infantil-cadete, con 10 equipos en competición; la alevín, con la presencia de 22 escuadras; así como la benjamín, la más cuantiosa con 29 equipos.

En lo competitivo, los títulos se los quedaron el Xadrez Universitario, que se impuso en la categoría alevín, así como el Club Xadrez Ourense, que firmó un doblete con los éxitos del “Carlsen” en edad cadete-infantil así como el “Alekhine” en la categoría más joven, la benjamín.

La igualdad fue la nota predominante entre los equipos en competición. Así, las tres categorías decidieron los puestos de honor por la mínima. En la categoría cadete-infantil el triunfo se lo adjudicó el Club Xadrez Ourense “Carlsen”, que acumuló 16,5 puntos, solo medio más que el Benchoshey Pereiro de Aguiar, subcampeón con 16, mientras que el IES Xermán Ancochea Quevedo de Pobra de Trives se alzó con la tercera posición con 13,5 puntos.

Igual de ajustada fue la lucha por el título alevín. El top-3 estuvo liderado por el Xadrez Universitario, campeón escolar con 18 puntos por delante del Xadrez Ourense Maristas, subcampeón provincial con 17,5 puntos, mientras que el Antonio Faílde Coles se clasificó tercero con 15 puntos.

El Xadrez Ourense también fue protagonista en la categoría más joven en liza, la benjamín. Así, su escuadra “Alekhine” se alzó con el título al acumular 17 puntos, mientras que sus compañeros del “Ivanchuk” finalizó tercero con 15,5 puntos. Entre medias, el subcampeonato provincial se lo adjudicó el Club Xadrez Burgas “Rubinstein” con 16 puntos, a uno del ganador.

Ficha técnica

Clasificaciones

Infantil-cadete

1º. Xadrez Ou. Carlsen 16,5 puntos

2º. Benchoshey Pereiro 16 puntos

3º. IES Xermán Ancochea 13,5 puntos

4º. Xadrez Ou. Nakamura 12 puntos

5º. Biblioteca de Cenlle 11,5 puntos

6º. Chamoso Lamas 11 puntos

7º. Xadrez Ou. Caruana 10,5 puntos

8º. Xadrez Ou. Hou Yifan 9,5 puntos

9º. Allariz en Xaque 9 puntos

10º. Vila de Arenteiro 6 puntos

Alevín

1º. Xadrez Universitario 18 puntos

2º. Xadrez Ou. Maristas 17,5 puntos

3º. Antonio Faílde Coles 15 puntos

4º. Carballiño Alevín 14,5 puntos

5º. Xadrez Ou. Ding Liren 14 puntos

6º. Salesianos Alevín 1 14 puntos

7º. O Couto Alevín 13,5 puntos

8º. Xadrez Ou. Karpov 13 puntos

9º. Amadeo Barroso A 12 puntos

10º. Allariz en Xaque 1 12 puntos

11º. San Pío X 12 puntos

12º. Maside Alevín 12 puntos

13º. Mestre Vide 12 puntos

14º. Salesianos Alevín 2 10 puntos

15º. Allariz en Xaque 2 9 puntos

16º. Universitario Curros 9 puntos

17º. Amad. Barroso Plus 8,5 puntos

18º. Gurriarán Alevín 8,5 puntos

19º. Mercedes Alevín 8 puntos

20º. Biblioteca de Cenlle 8 puntos

21º. Inmaculada de Verín 6 puntos

22º. Ribadavia Alevín 6 puntos

Benjamín

1º. Xadrez Ou. Alekhine 17 puntos

2º. Burgas Rubinstein 16 puntos

3º. Xadrez Ou. Ivanchuk 15,5 puntos

4º. Guillelme Brown 13,5 puntos

5º. Salesianos 1 13,5 puntos

6º. Benchoshey B 13 puntos

7º. Ruxidoiro Couto 13 puntos

8º. Ribadavia 2 13 puntos

9º. Burgas Murphy 12,5 puntos

10º. Carballiño Loureiro 12,5 puntos

11º. Ribadavia 1 12 puntos

12º. Xad. Ou. Capablanca 12 puntos

13º. Amadeo Barroso 11,5 puntos

14º. Benchoshey A 11,5 puntos

15º. Carmelitas Torre 11,5 puntos

16º. Maceda Benjamín 11 puntos

17º. B. Couso Trives 10,5 puntos

18º. Salesianos 2 10 puntos

19º. Maside B 10 puntos

20º. Mestre Vide 9,5 puntos

21º. X. O. Carballiño 8,5 puntos

22º. Maside C 8 puntos

23º. Xuvencos Boborás B 8 puntos

24º. Xuvencos Boborás A 7 puntos

25º. Vila do Arenteiro 6,5 puntos

26º. Manzaneda A 6,5 puntos

27º. Manzaneda B 6,5 puntos

28º. Carmelitas Alfil 6,5 puntos

29º. Luis Vives 3 puntos

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