Fiesta del ajedrez más joven en el Pazo

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El Pazo acogió la fiesta del ajedrez ourensano más joven. La cancha auxiliar del recinto provincial disfrutó con el Campeonato Provincial Escolar por Equipos, macroevento que reunió a más de 330 deportistas de 61 conjuntos de los colegios y los clubes ourensanos. Estos números convierten a esta cita en el Provincial de ajedrez más participativo en la era Xogade.
Las categorías que estuvieron en liza fueron la infantil-cadete, con 10 equipos en competición; la alevín, con la presencia de 22 escuadras; así como la benjamín, la más cuantiosa con 29 equipos.
En lo competitivo, los títulos se los quedaron el Xadrez Universitario, que se impuso en la categoría alevín, así como el Club Xadrez Ourense, que firmó un doblete con los éxitos del “Carlsen” en edad cadete-infantil así como el “Alekhine” en la categoría más joven, la benjamín.
La igualdad fue la nota predominante entre los equipos en competición. Así, las tres categorías decidieron los puestos de honor por la mínima. En la categoría cadete-infantil el triunfo se lo adjudicó el Club Xadrez Ourense “Carlsen”, que acumuló 16,5 puntos, solo medio más que el Benchoshey Pereiro de Aguiar, subcampeón con 16, mientras que el IES Xermán Ancochea Quevedo de Pobra de Trives se alzó con la tercera posición con 13,5 puntos.
Igual de ajustada fue la lucha por el título alevín. El top-3 estuvo liderado por el Xadrez Universitario, campeón escolar con 18 puntos por delante del Xadrez Ourense Maristas, subcampeón provincial con 17,5 puntos, mientras que el Antonio Faílde Coles se clasificó tercero con 15 puntos.
El Xadrez Ourense también fue protagonista en la categoría más joven en liza, la benjamín. Así, su escuadra “Alekhine” se alzó con el título al acumular 17 puntos, mientras que sus compañeros del “Ivanchuk” finalizó tercero con 15,5 puntos. Entre medias, el subcampeonato provincial se lo adjudicó el Club Xadrez Burgas “Rubinstein” con 16 puntos, a uno del ganador.
Clasificaciones
Infantil-cadete
1º. Xadrez Ou. Carlsen 16,5 puntos
2º. Benchoshey Pereiro 16 puntos
3º. IES Xermán Ancochea 13,5 puntos
4º. Xadrez Ou. Nakamura 12 puntos
5º. Biblioteca de Cenlle 11,5 puntos
6º. Chamoso Lamas 11 puntos
7º. Xadrez Ou. Caruana 10,5 puntos
8º. Xadrez Ou. Hou Yifan 9,5 puntos
9º. Allariz en Xaque 9 puntos
10º. Vila de Arenteiro 6 puntos
Alevín
1º. Xadrez Universitario 18 puntos
2º. Xadrez Ou. Maristas 17,5 puntos
3º. Antonio Faílde Coles 15 puntos
4º. Carballiño Alevín 14,5 puntos
5º. Xadrez Ou. Ding Liren 14 puntos
6º. Salesianos Alevín 1 14 puntos
7º. O Couto Alevín 13,5 puntos
8º. Xadrez Ou. Karpov 13 puntos
9º. Amadeo Barroso A 12 puntos
10º. Allariz en Xaque 1 12 puntos
11º. San Pío X 12 puntos
12º. Maside Alevín 12 puntos
13º. Mestre Vide 12 puntos
14º. Salesianos Alevín 2 10 puntos
15º. Allariz en Xaque 2 9 puntos
16º. Universitario Curros 9 puntos
17º. Amad. Barroso Plus 8,5 puntos
18º. Gurriarán Alevín 8,5 puntos
19º. Mercedes Alevín 8 puntos
20º. Biblioteca de Cenlle 8 puntos
21º. Inmaculada de Verín 6 puntos
22º. Ribadavia Alevín 6 puntos
Benjamín
1º. Xadrez Ou. Alekhine 17 puntos
2º. Burgas Rubinstein 16 puntos
3º. Xadrez Ou. Ivanchuk 15,5 puntos
4º. Guillelme Brown 13,5 puntos
5º. Salesianos 1 13,5 puntos
6º. Benchoshey B 13 puntos
7º. Ruxidoiro Couto 13 puntos
8º. Ribadavia 2 13 puntos
9º. Burgas Murphy 12,5 puntos
10º. Carballiño Loureiro 12,5 puntos
11º. Ribadavia 1 12 puntos
12º. Xad. Ou. Capablanca 12 puntos
13º. Amadeo Barroso 11,5 puntos
14º. Benchoshey A 11,5 puntos
15º. Carmelitas Torre 11,5 puntos
16º. Maceda Benjamín 11 puntos
17º. B. Couso Trives 10,5 puntos
18º. Salesianos 2 10 puntos
19º. Maside B 10 puntos
20º. Mestre Vide 9,5 puntos
21º. X. O. Carballiño 8,5 puntos
22º. Maside C 8 puntos
23º. Xuvencos Boborás B 8 puntos
24º. Xuvencos Boborás A 7 puntos
25º. Vila do Arenteiro 6,5 puntos
26º. Manzaneda A 6,5 puntos
27º. Manzaneda B 6,5 puntos
28º. Carmelitas Alfil 6,5 puntos
29º. Luis Vives 3 puntos
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