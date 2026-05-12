Fiesta del ajedrez más joven en el Pazo

El Pazo acogió la fiesta del ajedrez ourensano más joven. La cancha auxiliar del recinto provincial disfrutó con el Campeonato Provincial Escolar por Equipos, macroevento que reunió a más de 330 deportistas de 61 conjuntos de los colegios y los clubes ourensanos. Estos números convierten a esta cita en el Provincial de ajedrez más participativo en la era Xogade.

Las categorías que estuvieron en liza fueron la infantil-cadete, con 10 equipos en competición; la alevín, con la presencia de 22 escuadras; así como la benjamín, la más cuantiosa con 29 equipos.

En lo competitivo, los títulos se los quedaron el Xadrez Universitario, que se impuso en la categoría alevín, así como el Club Xadrez Ourense, que firmó un doblete con los éxitos del “Carlsen” en edad cadete-infantil así como el “Alekhine” en la categoría más joven, la benjamín.

La igualdad fue la nota predominante entre los equipos en competición. Así, las tres categorías decidieron los puestos de honor por la mínima. En la categoría cadete-infantil el triunfo se lo adjudicó el Club Xadrez Ourense “Carlsen”, que acumuló 16,5 puntos, solo medio más que el Benchoshey Pereiro de Aguiar, subcampeón con 16, mientras que el IES Xermán Ancochea Quevedo de Pobra de Trives se alzó con la tercera posición con 13,5 puntos.

Igual de ajustada fue la lucha por el título alevín. El top-3 estuvo liderado por el Xadrez Universitario, campeón escolar con 18 puntos por delante del Xadrez Ourense Maristas, subcampeón provincial con 17,5 puntos, mientras que el Antonio Faílde Coles se clasificó tercero con 15 puntos.

El Xadrez Ourense también fue protagonista en la categoría más joven en liza, la benjamín. Así, su escuadra “Alekhine” se alzó con el título al acumular 17 puntos, mientras que sus compañeros del “Ivanchuk” finalizó tercero con 15,5 puntos. Entre medias, el subcampeonato provincial se lo adjudicó el Club Xadrez Burgas “Rubinstein” con 16 puntos, a uno del ganador.