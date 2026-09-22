Espectáculo garantizado durante los partidos que se disputaron sobre el parquet del Pacito en esta final del circuito provincial.
Espectáculo garantizado durante los partidos que se disputaron sobre el parquet del Pacito en esta final del circuito provincial. | Martiño Pinal

La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto

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El Circuito 3x3 Basket DepOUrense disfrutó de su gran final en el Pacito y coronó a los mejores equipos en cada categoría

Una de las sensaciones del verano llegó a su fin. Después de las rondas previas llevando el baloncesto por toda la provincia (Muíños, Ribadavia, O Carballiño, Xinzo de Limia, Allariz y O Barco de Valdeorras), el Circuito 3x3 Basket DepOUrense celebró su gran final en el Pacito, paralelamente a la disputa de As Burgas Basket Cup. Allí, los mejores equipos de las anteriores fases pelearon por llegar a lo más alto.

Dentro de la categoría premini-mini, el equipo Big Four se hizo con el triunfo superando al Alcobes, que finalizó en la segunda plaza. En infantil-cadete, la victoria la consiguió el San Joseph, que quedó por delante del Airball United. Por último, entre los júnior-sénior, la victoria se la quedaron los Barrigas Verdes, que se impusieron a Los Vinotinto 3x3.

Intensidad, cantidad y calidad de partidos y la entrega de premios conformaron una jornada de éxito con una de las modalidades que más tirón está teniendo dentro del baloncesto. Todo, con un circuito provincial que se ha estrenado con mucha fuerza dentro del calendario y que no nació con la vocación de ser flor de un día. Vendrán más en el futuro.

Clasificaciones

1º Circuito Depourense 3x3

Premini-mini

1º. Big Four

2º. Alcobes

Infantil-cadete

1º. San Joseph

2º. Airball United

Júnior-Sénior

1º. Barrigas Verdes

2º. Los Vinotinto 3x3

La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto
1/25 La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto | Martiño Pinal
La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto
2/25 La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto | Martiño Pinal
La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto
3/25 La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto | Martiño Pinal
La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto
4/25 La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto | Martiño Pinal
La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto
5/25 La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto | Martiño Pinal
La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto
6/25 La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto | Martiño Pinal
La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto
7/25 La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto | Martiño Pinal
La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto
8/25 La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto | Martiño Pinal
La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto
9/25 La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto | Martiño Pinal
La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto
10/25 La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto | Martiño Pinal
La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto
11/25 La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto | Martiño Pinal
La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto
12/25 La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto | Martiño Pinal
La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto
13/25 La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto | Martiño Pinal
La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto
14/25 La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto | Martiño Pinal
La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto
15/25 La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto | Martiño Pinal
La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto
16/25 La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto | Martiño Pinal
La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto
17/25 La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto | Martiño Pinal
La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto
18/25 La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto | Martiño Pinal
La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto
19/25 La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto | Martiño Pinal
La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto
20/25 La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto | Martiño Pinal
La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto
21/25 La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto | Martiño Pinal
La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto
22/25 La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto | Martiño Pinal
La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto
23/25 La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto | Martiño Pinal
La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto
24/25 La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto | Martiño Pinal
La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto
25/25 La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto | Martiño Pinal

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