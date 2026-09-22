La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto
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El Circuito 3x3 Basket DepOUrense disfrutó de su gran final en el Pacito y coronó a los mejores equipos en cada categoría
Una de las sensaciones del verano llegó a su fin. Después de las rondas previas llevando el baloncesto por toda la provincia (Muíños, Ribadavia, O Carballiño, Xinzo de Limia, Allariz y O Barco de Valdeorras), el Circuito 3x3 Basket DepOUrense celebró su gran final en el Pacito, paralelamente a la disputa de As Burgas Basket Cup. Allí, los mejores equipos de las anteriores fases pelearon por llegar a lo más alto.
Dentro de la categoría premini-mini, el equipo Big Four se hizo con el triunfo superando al Alcobes, que finalizó en la segunda plaza. En infantil-cadete, la victoria la consiguió el San Joseph, que quedó por delante del Airball United. Por último, entre los júnior-sénior, la victoria se la quedaron los Barrigas Verdes, que se impusieron a Los Vinotinto 3x3.
Intensidad, cantidad y calidad de partidos y la entrega de premios conformaron una jornada de éxito con una de las modalidades que más tirón está teniendo dentro del baloncesto. Todo, con un circuito provincial que se ha estrenado con mucha fuerza dentro del calendario y que no nació con la vocación de ser flor de un día. Vendrán más en el futuro.
Clasificaciones
1º Circuito Depourense 3x3
Premini-mini
1º. Big Four
2º. Alcobes
Infantil-cadete
1º. San Joseph
2º. Airball United
Júnior-Sénior
1º. Barrigas Verdes
2º. Los Vinotinto 3x3
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La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto
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La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto
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Martiño Pinal
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La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto
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La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto
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La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto
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Martiño Pinal
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La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto
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Martiño Pinal
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La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto
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Martiño Pinal
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La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto
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Martiño Pinal
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La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto
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Martiño Pinal
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La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto
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Martiño Pinal
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La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto
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La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto
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Martiño Pinal
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La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto
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Martiño Pinal
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La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto
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Martiño Pinal
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La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto
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Martiño Pinal
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La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto
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Martiño Pinal
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La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto
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Martiño Pinal
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La fiesta del baloncesto 3x3 ourensano se cerró por todo lo alto
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Martiño Pinal