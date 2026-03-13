Fútbol gaélico con +Deporte La Región

SAN PATRICIO

+Deporte La Región vuelve a organizar una jornada para acercar el fútbol gaélico a los ourensanos con motivo del Día de San Patricio. La hace de la mano de Club Ourense Gaels y la cita es el miércoles 18 en el Campo de Fútbol del Campus Ourense

18 mar

Edificio de Ferro, Campus Ourense
18 mar
21:00
Presencial
Un año más con motivo de la celebrión del Día de San Patricio, patrón de Irlanda, +Deporte La Región organiza una jornada para acercar el fútbol gaélico a más ourensanos y lo hace con el apoyo del Club Ourense Gaels.

El fútbol gaélico es uno de los deportes más populares en Irlanda. La cita es en el campo de fútbol del Campus de Ourense es el miércoles 18 a partir de las 21:00 horas y las inscripciones están abiertas hasta el miércoles 18 a las 12:00 horas y puedes inscribirte aquí.

