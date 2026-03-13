Fútbol gaélico con +Deporte La Región

Un año más con motivo de la celebrión del Día de San Patricio, patrón de Irlanda, +Deporte La Región organiza una jornada para acercar el fútbol gaélico a más ourensanos y lo hace con el apoyo del Club Ourense Gaels.

El fútbol gaélico es uno de los deportes más populares en Irlanda. La cita es en el campo de fútbol del Campus de Ourense es el miércoles 18 a partir de las 21:00 horas y las inscripciones están abiertas hasta el miércoles 18 a las 12:00 horas y puedes inscribirte aquí.