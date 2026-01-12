Galería | El Ajedrez provincial celebra un fin de semana de campeonato
JAQUE MATE
El Campeonato Provincial de Ajedrez continúa celebrándose, el paso fin de semana fue el turno de las categorías sub-8, sub-14 y absoluta
Durante el fin de semana pasado Ourense vivió una jornada más de ajedrez. Hasta en tres sedes se disputaron partidas correspondientes al Campeonato Provincial de Ajedrez en todas sus categorías.
El Centro Cívico de A Cuña acogió la fase correspondiente a las categorías Sub-8 y Sub-14 del Campeonato Provincial donde los ajedrecistas se dieron cita y protagonizaron grandes partidos durante la jornada.
Por su parte, el Club Xadrez Ourense organizó la jornada en las categorías absolutas de este Campeonato Provincial en la que también se vieron grandes duelos sobre los tableros.
1/16Antes de comenzar, los ajedrecistas se saludan y desean suerte./Miguel Ángel
2/16Ambos participantes analizan el tablero para idear su siguiente movimiento./Miguel Ángel
3/16Mucha tensión durante el Campeonato Provincial de Ajedrez./Miguel Ángel
4/16Gestos serios y de concentración en el Centro Cívico de A Cuña en la celebración del Campeonato Provincial de Ajedrez,/Miguel Ángel
5/16Tres partidas son celebradas a la par en este Campeonato Provincial de Ajedrez./Miguel Ángel
6/16La categoría Sub-8, protagonista en el fin de semana./Miguel Ángel
7/16La cantera del ajedrez ourensano se citó en el Centro Cívico de A Cuña para una jornada del Campeonato Provincial./Miguel Ángel
8/16La categoría absoluta también disfrutó de un fin de semana lleno de ajedrez./Miguel Ángel
9/16Primeros movimientos sobre el tablero en el Campeonato Provincial de Ajedrez./Miguel Ángel
10/16Concentrados dos participantes durante el fin de semana de competición./Miguel Ángel
11/16Entre turnos es importante detectar la estrategia rival y adelantarse a ella./Miguel Ángel
12/16Ajedrecistas de todas las edades se dieron cita en el Club Xadrez Ourense durante el Campeonato Provincial./Miguel Ángel
13/16El ajedrecista con fichas blancas realiza un movimiento./Miguel Ángel
14/16Podio del Campeonato Provincial./Cedida
15/16Los más pequeños también fueron reconocidos./Cedida
16/16Podio del Campeonato Provincial en las categorías base./Cedida