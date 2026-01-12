Galería | El Ajedrez provincial celebra un fin de semana de campeonato

Dos participantes paran el crono y pasan el turno al rival durante su partida en el Campeonato Provincial de Ajedrez.

El Campeonato Provincial de Ajedrez continúa celebrándose, el paso fin de semana fue el turno de las categorías sub-8, sub-14 y absoluta

Durante el fin de semana pasado Ourense vivió una jornada más de ajedrez. Hasta en tres sedes se disputaron partidas correspondientes al Campeonato Provincial de Ajedrez en todas sus categorías.

El Centro Cívico de A Cuña acogió la fase correspondiente a las categorías Sub-8 y Sub-14 del Campeonato Provincial donde los ajedrecistas se dieron cita y protagonizaron grandes partidos durante la jornada.

Por su parte, el Club Xadrez Ourense organizó la jornada en las categorías absolutas de este Campeonato Provincial en la que también se vieron grandes duelos sobre los tableros.