Galería | El Ajedrez provincial celebra un fin de semana de campeonato

Dos participantes paran el crono y pasan el turno al rival durante su partida en el Campeonato Provincial de Ajedrez.
El Campeonato Provincial de Ajedrez continúa celebrándose, el paso fin de semana fue el turno de las categorías sub-8, sub-14 y absoluta

Durante el fin de semana pasado Ourense vivió una jornada más de ajedrez. Hasta en tres sedes se disputaron partidas correspondientes al Campeonato Provincial de Ajedrez en todas sus categorías.

El Centro Cívico de A Cuña acogió la fase correspondiente a las categorías Sub-8 y Sub-14 del Campeonato Provincial donde los ajedrecistas se dieron cita y protagonizaron grandes partidos durante la jornada.

Por su parte, el Club Xadrez Ourense organizó la jornada en las categorías absolutas de este Campeonato Provincial en la que también se vieron grandes duelos sobre los tableros.

1/16 Antes de comenzar, los ajedrecistas se saludan y desean suerte. / Miguel Ángel
2/16 Ambos participantes analizan el tablero para idear su siguiente movimiento. / Miguel Ángel
3/16 Mucha tensión durante el Campeonato Provincial de Ajedrez. / Miguel Ángel
4/16 Gestos serios y de concentración en el Centro Cívico de A Cuña en la celebración del Campeonato Provincial de Ajedrez, / Miguel Ángel
5/16 Tres partidas son celebradas a la par en este Campeonato Provincial de Ajedrez. / Miguel Ángel
6/16 La categoría Sub-8, protagonista en el fin de semana. / Miguel Ángel
7/16 La cantera del ajedrez ourensano se citó en el Centro Cívico de A Cuña para una jornada del Campeonato Provincial. / Miguel Ángel
8/16 La categoría absoluta también disfrutó de un fin de semana lleno de ajedrez. / Miguel Ángel
9/16 Primeros movimientos sobre el tablero en el Campeonato Provincial de Ajedrez. / Miguel Ángel
10/16 Concentrados dos participantes durante el fin de semana de competición. / Miguel Ángel
11/16 Entre turnos es importante detectar la estrategia rival y adelantarse a ella. / Miguel Ángel
12/16 Ajedrecistas de todas las edades se dieron cita en el Club Xadrez Ourense durante el Campeonato Provincial. / Miguel Ángel
13/16 El ajedrecista con fichas blancas realiza un movimiento. / Miguel Ángel
14/16 Podio del Campeonato Provincial. / Cedida
15/16 Los más pequeños también fueron reconocidos. / Cedida
16/16 Podio del Campeonato Provincial en las categorías base. / Cedida

