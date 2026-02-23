Galería | Los atletas gallegos sub-16 brillan durante el Campeonato Gallego de la categoría

La cantera del atletismo gallego demostró que el futuro está asegurado en el Campeonato Gallego sub-16 celebrado sobre el tartán de Expourense

Este fin de semana el protagonista del atletismo gallego fue para los sub-16 quienes disputaron el pasado domingo en Expourense su propio Campeonato Gallego y de Combinadas, como ya hicieron los séniors el fin de semana anterior.

La cantera gallega del atletismo brilló un fin de semana mas sobre el tartán. La representación ourensana obtuvo grandes resultados Mario Casal, medalla de oro en lanzamiento de peso 4 kg, o Ángel Araújo, que venció en altura, ambos del Sanysec Ourense Atletismo, o de Lara López, representante del Ben Cho Shey y oro en el salto de longitud, destacaron en lo que fue una delegación exitosa.