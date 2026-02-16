Galería | El Atletismo Gallego corona a sus primeros campeones de la temporada indoor
FIN DE SEMANA DE CAMPEONES
Hasta siete atletas ourensanos lograron el pasado fin de semana una medalla en el Campeonato Gallego Absoluto de Combinadas y Pista Corta. Destacaron nombres como el de Jaime Reverter o Manuela Blanco
La pista de Expourense fue el escenario de para el Campeonato Gallego Absoluto de Combinadas y Pista Corta de atletismo donde se entregaron los premios a los mejores en cada una de las disiciplinas. Más de un centenar de atletas de toda Galicia se dieron cita para disfrutar de un gran fin de semana.
En el plano local fueron siete atletas ourensanos los que consiguieron medalla de oro, destacando nombres como Inés Docampoo en los 3.000 metros, Jaime Reverter en los 60 metros vallas o Manuel Blanco en el salto con pértiga.
La próxima cita del atletismo ourensano es este fin de semana con el Meeting Internacional
El atleta recibe un apretón de manos de su entrenador tras su gran actuación.
Lucía Otero
Cronómetro en mano para tomar el tiempo de sus compañeros entre series.
Lucía Otero
Sabrina y Blanca del RZC Atletismo sonrientes ante la cámara.
Lucía Otero
Uxia Vidal, Uxia Denís, Valeria González y Nayr Cortegoso del Celta Atletismo.
Lucía Otero
Antes de participar hay que calentar y realizar ejercicios de movilidad articular.
Lucía Otero
Javier, Manuel y Martín del Marineda Atlético antes de competir.
Lucía Otero
Alma, Inés, Nerea y Arantxa; amigas fuera, rivales en la pista.
Lucía Otero
La atleta concentrada realiza ejercicios de movilidad articular antes de su participación en el Campeonato Gallego Absoluto de Pista Corta.
Lucía Otero
Las competidoras avanzan con paso firme sobre el tartán de Expourense.
Lucía Otero
Los voluntarios y organización trabajan a destajo para que todo esté perfecto.
Lucía Otero
Alarga la zancada para alcanzar a su rival.
Lucía Otero
Avanza en solitario sobre la pista de Expourense.
Lucía Otero
Se mantienen las favoritas juntas sobre la pista.
Lucía Otero
Entrenadores pegados a la pista para no perder detalles de sus atletas.
Lucía Otero
Mantiene el ritmo constante hacia la meta.
Lucía Otero
Comienza la mecánica de su salto de pértiga para superar el listón.
Lucía Otero
Alcanza el punto más alto impulsado por su pértiga.
Lucía Otero
Supera el listón y suelta la pértiga.
Lucía Otero
El atleta atento a las indicaciones de su entrenador entre series.
Lucía Otero
El juez sube la marca del listón.
Lucía Otero
El voluntario trabaja para dejar todo listo.
Lucía Otero
En horizontal para superar el listón y seguir en la lucha por las medallas del salto con pértiga.
Lucía Otero
Practica el agarre de su pértiga antes de participar.
Lucía Otero
Se preparan los velocistas para volar sobre el tartán de Expourense.
Lucía Otero
Saludo entre rivales antes de la acción.
Lucía Otero
Arrancan los velocistas.
Lucía Otero
A toda velocidad y mucha igualdad en la pista de Expourense.
Lucía Otero
Vuela sobre el foso y busca una buena marca.
Lucía Otero
Atentos todos al salto.
Lucía Otero
Momento de escuchar a la gente de confianza tras la participación.
Lucía Otero