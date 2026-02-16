Galería | El Atletismo Gallego corona a sus primeros campeones de la temporada indoor

Hasta siete atletas ourensanos lograron el pasado fin de semana una medalla en el Campeonato Gallego Absoluto de Combinadas y Pista Corta. Destacaron nombres como el de Jaime Reverter o Manuela Blanco

La pista de Expourense fue el escenario de para el Campeonato Gallego Absoluto de Combinadas y Pista Corta de atletismo donde se entregaron los premios a los mejores en cada una de las disiciplinas. Más de un centenar de atletas de toda Galicia se dieron cita para disfrutar de un gran fin de semana.

En el plano local fueron siete atletas ourensanos los que consiguieron medalla de oro, destacando nombres como Inés Docampoo en los 3.000 metros, Jaime Reverter en los 60 metros vallas o Manuel Blanco en el salto con pértiga.

La próxima cita del atletismo ourensano es este fin de semana con el Meeting Internacional