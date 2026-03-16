Galería | Los autos históricos disfrutan de una edición más del Rally do Lacón

Un recorrido de 150 kilómetros saliendo desde O Carballiño reunió a más de sesenta autos históricos en la XVI edición del Rally do Lacón. Un evento donde la igualdad entre los participantes fue la constante

Más de sesenta autos históricos participaron el pasado fin de semana en la decimosexta edición del Rally do Lacón donde los participantes completaron un exigente recorrido de 150 kilómetros a través de carreteras de O Carballiño, Boborás, Carballeda de Avia, Leiro y Maside. La regularidad en los 21 controles fue determinante en una clasificación que se decidió por márgenes mínimos.

Diego López y Carlos Miguel Caldas, a los mandos de un impecable Seat 124 Sport, se alzaron con la victoria con 87,2 puntos. La igualdad fue la nota dominante: apenas 1,6 puntos separaron al tercer y cuarto clasificado, mientras que la lucha por el quinto puesto se decidió por tan solo 0,4 puntos.

El evento puso el broche de oro con una cena y entrega de trofeos.