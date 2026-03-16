Los visitantes observan los autos históricos antes del inicio del Rally do Lacón.
Los visitantes observan los autos históricos antes del inicio del Rally do Lacón. | Martiño Pinal

Galería | Los autos históricos disfrutan de una edición más del Rally do Lacón

16ª EDICIÓN

Un recorrido de 150 kilómetros saliendo desde O Carballiño reunió a más de sesenta autos históricos en la XVI edición del Rally do Lacón. Un evento donde la igualdad entre los participantes fue la constante

Más de sesenta autos históricos participaron el pasado fin de semana en la decimosexta edición del Rally do Lacón donde los participantes completaron un exigente recorrido de 150 kilómetros a través de carreteras de O Carballiño, Boborás, Carballeda de Avia, Leiro y Maside. La regularidad en los 21 controles fue determinante en una clasificación que se decidió por márgenes mínimos.

Diego López y Carlos Miguel Caldas, a los mandos de un impecable Seat 124 Sport, se alzaron con la victoria con 87,2 puntos. La igualdad fue la nota dominante: apenas 1,6 puntos separaron al tercer y cuarto clasificado, mientras que la lucha por el quinto puesto se decidió por tan solo 0,4 puntos. 

El evento puso el broche de oro con una cena y entrega de trofeos.

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1/12 La Plaza de Veracruz fue punto de partida de la XVI edición del Rally do Lacón. | Martiño Pinal
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2/12 Los participantes atentos a las instrucciones de los organizadores antes de comenzar. | Martiño Pinal
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3/12 Los visitantes de la Plaza de Veracruz pudieron disfrutar de los autos históricos aparcados. | Martiño Pinal
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4/12 Una de las parejas participantes en esta edición del Rally do Lacón junto a su vehículo. | Martiño Pinal
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5/12 Una de las parejas participantes en esta edición del Rally do Lacón junto a su vehículo. | Martiño Pinal
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6/12 Una de las parejas participantes en esta edición del Rally do Lacón junto a su vehículo. | Martiño Pinal
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7/12 Una de las parejas participantes en esta edición del Rally do Lacón junto a su vehículo. | Martiño Pinal
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8/12 Últimos ajustes al auto antes de la competición. | Martiño Pinal
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9/12 Se preparan los autos para tomar la salida en la XVI edición del Rally do Lacón. | Martiño Pinal
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10/12 Uno de los más de sesenta autos participantes en el Rally do Lacón se prepara para tomar la salida. | Martiño Pinal
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11/12 El auto histórico segundos antes de arrancar a competir en una edición más del Rally do Lacón. | Martiño Pinal
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12/12 Los autos históricos recorren las calles de O Carballiño. | Martiño Pinal

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