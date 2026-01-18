Galería | Boborás disfruta de una edición más de su cross popular
XXV EDICIÓN
Más de 100 personas se dieron cita en Boborás para disputar la XXV edición del cross popular. Se disputaron tres categorías: sub-10,sub-14 y absoluta
Suma y sigue, y ya son veinticinco las ediciones del cross popular de Boborás. Este año en su XXV edición la cita congregó a más de 150 corredores de todas las edades para disfrutar de una cita que ya es un clásico en los calendarios del cross provincial.
La niebla y las bajas temperaturas no fueron excusa para que los amantes del cross pudieran disfrutar de esta prueba un año más. Desde los menores de 10 años que completaron un recorrido de 950 metros hasta la categoría adulta que compitió durante 7.4 kilómetros o los sub 14 con un recorrido de 4.5 kilómetros, todos dieron lo mejor para completar el circuito y llevarse la victoria.
El evento arrancó desde las 10 de la mañana con los sub 10, seguido de los sub 15 antes de la categoría absoluta
1/19
Marcos y Nagore se preparan para la carrera.
|
Martiño Pinal
2/19
El Castro Trail presente en la XXV edición del cross popular de Boborás.
|
Martiño Pinal
3/19
Dos parejas preparadas antes de la carrera.
|
Martiño Pinal
4/19
Miguel y Ángel, amigos antes de participar en el cross popular de Boborás.
|
Martiño Pinal
5/19
Preparados para la carrera.
|
Martiño Pinal
6/19
El Atletismo Arenteiro presentes en la cita.
|
Martiño Pinal
7/19
Casardeita, De Verea y Quintairos posan ante la cámara.
|
Martiño Pinal
8/19
Quintairos y Vicky, sonrientes antes de su participación.
|
Martiño Pinal
9/19
Listos antes de la XXV edición del cross popular de Boborás.
|
Martiño Pinal
10/19
Jordi Breogán, Lameiro y Patinho del Ekipo do touciño e cunca de viño.
|
Martiño Pinal
11/19
Los integrantes de Corrida das Cabras antes de la carrera.
|
Martiño Pinal
12/19
Saturnino calentando antes del inicio.
|
Martiño Pinal
13/19
Miguel y Pumuky entrando de la mano en línea de meta.
|
Martiño Pinal
14/19
Martin, Marcos y Ruth tras acabar su carera.
|
Martiño Pinal
15/19
Da inicio la carrera en categoría absoluta.
|
Martiño Pinal
16/19
Los participantes comienzan a recorrer los paisajes de Boborás.
|
Martiño Pinal
17/19
Los favoritos comandan el pelotón.
|
Martiño Pinal
18/19
A toda velocidad por Boborás.
|
Martiño Pinal
19/19
Más de un centenar de corredores presentes en la XXV cross popular de Boborás.
|
Martiño Pinal