Galería | Boborás disfruta de una edición más de su cross popular

Más de 100 personas se dieron cita en Boborás para disputar la XXV edición del cross popular. Se disputaron tres categorías: sub-10,sub-14 y absoluta

Suma y sigue, y ya son veinticinco las ediciones del cross popular de Boborás. Este año en su XXV edición la cita congregó a más de 150 corredores de todas las edades para disfrutar de una cita que ya es un clásico en los calendarios del cross provincial.

La niebla y las bajas temperaturas no fueron excusa para que los amantes del cross pudieran disfrutar de esta prueba un año más. Desde los menores de 10 años que completaron un recorrido de 950 metros hasta la categoría adulta que compitió durante 7.4 kilómetros o los sub 14 con un recorrido de 4.5 kilómetros, todos dieron lo mejor para completar el circuito y llevarse la victoria.

El evento arrancó desde las 10 de la mañana con los sub 10, seguido de los sub 15 antes de la categoría absoluta