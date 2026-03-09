Galería | El Campeonato Mundial Virtus llena Ourense de récords mundiales y atletismo
GRAN FIN DE SEMANA
El Campeonato del Mundo Virtus dejó varias marcas mundiales batidas y los atletas disfrutaron de un gran espectáculo en la pista de Expourense un fin de semana más
La pista de Expourense sigue siendo uno de los lugares con más actividad deportiva en Ourense. Este fin de semana el tartán ourensano vivió un fin de atletismo de clase mundial con la celebración del Campeonato Mundial Virtus, donde los mejores atletas del mundo con discapacidad intelectual se dieron cita.
Varias marcas mundiales fueron batidas y el público ourensano disfrutó de un gran fin de semana donde el atletismo celebró un gran fin de semana.
