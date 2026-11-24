Salida de una de las carreras de la fase zonal de cross de la Agrupación Deportiva Alta Limia, que se desarrolló el pasado viernes en el Complejo Deportivo de Monterrei.

El Complejo Deportivo de Monterrei vivió la pasada semana cuatro intensas jornadas atléticas, con las tres fases zonales de la Agrupación Deportiva As Burgas y la de la Alta Limia.

La actividad estrella del Programa Xogade, el que organiza y desarrolla la competición federada en edad escolar (de 6 a 16 años), coge velocidad de crucero. Cuatro fases zonales de campo a través reunieron la pasada semana en el Complejo Deportivo de Monterrei, en Pereiro de Aguiar, a más de un millar de escolares de las categorías benjamín, alevín, infantil y cadete.

La Agrupación Deportiva Escolar As Burgas, que concentra a los centros escolares de la ciudad de Ourense y alrededores, celebró sus tres jornadas clasificatorias, mientras que la otra fase reunió a los jóvenes deportistas de la Agrupación Alta Limia.

En juego estaban las plazas para las finales comarcales, antesala del Campeonato Provincial, que tendrá continuidad con el Campeonato Gallego. La final comarcal de As Burgas ya tiene fecha: será el sábado 12 de diciembre, en el mismo emplazamiento, el Complejo de Monterrei.

Más fases zonales

Antes de eso, hoy mismo prosiguen las fases comarcales. La actividad cambia de sede y se traslada hasta el Complexo Lúdico Deportivo de O Xestal, en Ribadavia. Esta mañana se disputa el Cross de O Ribeiro, mientras que mañana tendrá lugar el Cross do Arenteiro, también en O Xestal.

Será el turno de los escolares de las agrupaciones deportivas de O Ribeiro y Arenteiro, que buscarán hacerse un hueco en la siguiente ronda y seguir avanzando rumbo al Provincial.