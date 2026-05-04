Galería | La cantera del fútbol sala gallego disfruta de sus finales en Ourense

El Academi Futsal con el título de campeón en la categoría cadete.

Lo mejor del fútbol sala gallego en las categoría prebenjamín hasta cadetes estuvieron presentes en Ourense durante el fin de semana. El Academi Futsal brilló al levantar el título en la categoría cadete

El Pavillón de Os Remedios se convirtió en el epicentro del fútbol sala gallego base. Ourense acogió las finales de los Campeonatos Gallegos desde prebenjamín hasta cadete. La presencia ourensana no faltó y salió con título de campeón.

El Academia Futsal se hizo con el título en la categoría cadete tras derrotar al IES Coruxo. Una fin de semana lleno de goles, grandes jugadas y nuevos campeones. Esto es una prueba más de que la cantera gallega de fútbol sala sigue sacando talento.