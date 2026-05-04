El Academi Futsal con el título de campeón en la categoría cadete.
El Academi Futsal con el título de campeón en la categoría cadete. | Cedida

Galería | La cantera del fútbol sala gallego disfruta de sus finales en Ourense

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Lo mejor del fútbol sala gallego en las categoría prebenjamín hasta cadetes estuvieron presentes en Ourense durante el fin de semana. El Academi Futsal brilló al levantar el título en la categoría cadete

El Pavillón de Os Remedios se convirtió en el epicentro del fútbol sala gallego base. Ourense acogió las finales de los Campeonatos Gallegos desde prebenjamín hasta cadete. La presencia ourensana no faltó y salió con título de campeón.

El Academia Futsal se hizo con el título en la categoría cadete tras derrotar al IES Coruxo. Una fin de semana lleno de goles, grandes jugadas y nuevos campeones. Esto es una prueba más de que la cantera gallega de fútbol sala sigue sacando talento.

Galería | La cantera del fútbol sala gallego disfruta de sus finales en Ourense
1/12 El Cios de Vigo, finalista en la categoría prebenjamín. | Cedida
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2/12 El Alto do Vento, campeón en la categoría prebenjamín. | Cedida
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3/12 Los equipos de la categoría prebenjamín se toman una foto de familia tras la entrega de premios. | Cedida
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4/12 El 5 Coruña, finalista en la categoría infantil. | Cedida
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5/12 El capitán del 5 Coruña con el título de subcampeón. | Cedida
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6/12 El Ribeira, campeón en la categoría infantil. | Cedida
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7/12 El Ribeira y 5 Coruña, finalistas en la categoría infantil tras el encuentro. | Cedida
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8/12 El Alto do Vento, finalista en la categoría alevín. | Cedida
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9/12 El kompite amor de dios, campeón en la categoría alevín. | Cedida
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10/12 El Academia Futsal de Ourense, antes de su partido donde se proclamó campeón cadete. | Cedida
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11/12 Los integrantes del IES Coruxo, finalistas en la categoría cadete. | Cedida
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12/12 Los dos equipos en la categoría cadeta posan juntos tras la final. | Cedida

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