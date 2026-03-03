DOS JORNADAS DE COMPETICIÓN
Galería | La cantera gallega de golf venció a la niebla
El golf autonómico de cantera tuvo una cita en tierras ourensanas. Fue en el Real Montealegre, sede de un Puntuable Zonal que reunió a un centenar de deportistas en las categorías benjamín, alevín, infantil y cadete en dos intensas jornadas marcadas a primera hora de la mañana por la intensa niebla, que no impidió que la competición se completara sin problemas y que las promesas mostraran toda su calidad.
El más aplicado del fin de semana fue Mateo Rodríguez Pérez, que completó el doble recorrido con 144 golpes en dos jornadas idénticas, con 72 golpes en cada una, con un +2 en el global. Su dominio en la clasificación "scratch" fue grande, puesto que aventajó en nueve golpes a sus más inmediatos perseguidores, Diego Moneo Muñoz (79+74 golpes) y Javier Roig Valdenebro (77+76 golpes), que finalizaron con sendos +11.
En “scratch” femenino, éxito para Blanca Núñez Iglesias con 153 golpes (74+79) para un +11, seis golpes menos que Sara Pedreira Luna, segunda con 159 (78+81) y +17, con Gabriela Díaz-Negrete Capa tercera, también con 160 golpes (78-82) y +18.
Por categorías, los golfistas más destacados en edad cadete fueron Guillermo Alonso en chicos y Blanca Núñez en chicas; en infantil los mejores fueron Mateo Rodríguez y Martina Gómez, en alevines dominaron Martín Carracedo y Gabriela Díaz-Negrete y en la categoría más joven, la benjamín, la clasificación scratch tuvo en el top-3 a Jaime Fernández (+14), Jacobo Sande (+26) y Daniela Pérez (+29) y en hándicap repitió en lo más alto Jaime Fernández (-8), segunda Daniela Pérez (-3) y tercero Nicolás Osuna (-3).
CADETE MASCULINO
1º. Guillermo Alonso…..… 154
2º. Jaime González……….. 155
3º. Miguel Fdez.-Ayala….. 155
CADETE FEMENINA
1ª. Blanca Núñez……………. 153
2ª. Sara Pedreira Luna…… 159
3ª. Lucía Ulloa Moreno….. 162
INFANTIL MASCULINO
1º. Mateo Rodríguez…….... 144
2º. Diego Moneo Muñoz…. 153
3º. Javier Roig………….……. 153
INFANTIL FEMENINA
1ª. Martina Gómez……..….. 165
2ª. Noa de la Vega Ruiz…… 172
3ª. Martina Rey Pérez…..… 177
ALEVÍN MASCULINO
1º. Martín Cancedo Fdez… 156
2º. Mateo Botana…………… 163
3º. Jorge Martín Suárez….. 173
ALEVÍN FEMENINA
1ª. Gabriela Díaz-Negrete.. 160
2ª. Martina Rodríguez……. 163
3ª. Carlota Janeiro Jarez… 167
CATEGORÍA BENJAMÍN
Clasificación Scratch
1º. Jaime Fernández……… 84
2º. Jacobo Sande…………. 96
3ª. Daniela Pérez…………. 99
4ª. Beatriz Seguín……..… 101
5º. Nicolás Osuna………. 105
Clasificación Hándicap
1º. Jaime Fernández…..….. -8
2ª. Daniela Pérez………..... -3
3º. Nicolás Osuna…………. -3
4º. Tomás Morcillo……….. +3
5º. Jacobo Sande…………. +4
SCRATCH MASCULINO
1º. Mateo Rodríguez…….. 144
2º. Diego Moneo Muñoz. 153
3º. Javier Roig……………… 153
4º. Guillermo Alonso…… 154
5º. Jaime González………. 155
SCRATCH FEMENINA
1ª. Blanca Núñez Igles… 153
2ª. Sara Pedreira Luna… 159
3ª. Gabriela D.-Negrete.. 160
4ª. Lucía Ulloa Moreno… 162
5ª. Catalina Agrasar……. 163
