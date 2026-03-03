Galería | La cantera gallega de golf venció a la niebla

El golf autonómico de cantera tuvo una cita en tierras ourensanas. Fue en el Real Montealegre, sede de un Puntuable Zonal que reunió a un centenar de deportistas en las categorías benjamín, alevín, infantil y cadete en dos intensas jornadas marcadas a primera hora de la mañana por la intensa niebla, que no impidió que la competición se completara sin problemas y que las promesas mostraran toda su calidad.

El más aplicado del fin de semana fue Mateo Rodríguez Pérez, que completó el doble recorrido con 144 golpes en dos jornadas idénticas, con 72 golpes en cada una, con un +2 en el global. Su dominio en la clasificación "scratch" fue grande, puesto que aventajó en nueve golpes a sus más inmediatos perseguidores, Diego Moneo Muñoz (79+74 golpes) y Javier Roig Valdenebro (77+76 golpes), que finalizaron con sendos +11.

En “scratch” femenino, éxito para Blanca Núñez Iglesias con 153 golpes (74+79) para un +11, seis golpes menos que Sara Pedreira Luna, segunda con 159 (78+81) y +17, con Gabriela Díaz-Negrete Capa tercera, también con 160 golpes (78-82) y +18.

Por categorías, los golfistas más destacados en edad cadete fueron Guillermo Alonso en chicos y Blanca Núñez en chicas; en infantil los mejores fueron Mateo Rodríguez y Martina Gómez, en alevines dominaron Martín Carracedo y Gabriela Díaz-Negrete y en la categoría más joven, la benjamín, la clasificación scratch tuvo en el top-3 a Jaime Fernández (+14), Jacobo Sande (+26) y Daniela Pérez (+29) y en hándicap repitió en lo más alto Jaime Fernández (-8), segunda Daniela Pérez (-3) y tercero Nicolás Osuna (-3).

Clasificaciones CADETE MASCULINO 1º. Guillermo Alonso…..… 154 2º. Jaime González……….. 155 3º. Miguel Fdez.-Ayala….. 155 CADETE FEMENINA 1ª. Blanca Núñez……………. 153 2ª. Sara Pedreira Luna…… 159 3ª. Lucía Ulloa Moreno….. 162 INFANTIL MASCULINO 1º. Mateo Rodríguez…….... 144 2º. Diego Moneo Muñoz…. 153 3º. Javier Roig………….……. 153 INFANTIL FEMENINA 1ª. Martina Gómez……..….. 165 2ª. Noa de la Vega Ruiz…… 172 3ª. Martina Rey Pérez…..… 177 ALEVÍN MASCULINO 1º. Martín Cancedo Fdez… 156 2º. Mateo Botana…………… 163 3º. Jorge Martín Suárez….. 173 ALEVÍN FEMENINA 1ª. Gabriela Díaz-Negrete.. 160 2ª. Martina Rodríguez……. 163 3ª. Carlota Janeiro Jarez… 167 CATEGORÍA BENJAMÍN Clasificación Scratch 1º. Jaime Fernández……… 84 2º. Jacobo Sande…………. 96 3ª. Daniela Pérez…………. 99 4ª. Beatriz Seguín……..… 101 5º. Nicolás Osuna………. 105 Clasificación Hándicap 1º. Jaime Fernández…..….. -8 2ª. Daniela Pérez………..... -3 3º. Nicolás Osuna…………. -3 4º. Tomás Morcillo……….. +3 5º. Jacobo Sande…………. +4 SCRATCH MASCULINO 1º. Mateo Rodríguez…….. 144 2º. Diego Moneo Muñoz. 153 3º. Javier Roig……………… 153 4º. Guillermo Alonso…… 154 5º. Jaime González………. 155 SCRATCH FEMENINA 1ª. Blanca Núñez Igles… 153 2ª. Sara Pedreira Luna… 159 3ª. Gabriela D.-Negrete.. 160 4ª. Lucía Ulloa Moreno… 162 5ª. Catalina Agrasar……. 163