Galería | La cantera gallega de golf venció a la niebla

Intensa actividad en la mañana dominical en el campo ourensano, con la niebla como protagonista. | Xesús Fariñas

DOS JORNADAS DE COMPETICIÓN

El Real Montealegre acogió el Puntuable Zonal, que reunió durante dos jornadas a 100 golfistas de edad benjamín a cadete

El golf autonómico de cantera tuvo una cita en tierras ourensanas. Fue en el Real Montealegre, sede de un Puntuable Zonal que reunió a un centenar de deportistas en las categorías benjamín, alevín, infantil y cadete en dos intensas jornadas marcadas a primera hora de la mañana por la intensa niebla, que no impidió que la competición se completara sin problemas y que las promesas mostraran toda su calidad.

El más aplicado del fin de semana fue Mateo Rodríguez Pérez, que completó el doble recorrido con 144 golpes en dos jornadas idénticas, con 72 golpes en cada una, con un +2 en el global. Su dominio en la clasificación "scratch" fue grande, puesto que aventajó en nueve golpes a sus más inmediatos perseguidores, Diego Moneo Muñoz (79+74 golpes) y Javier Roig Valdenebro (77+76 golpes), que finalizaron con sendos +11.

En “scratch” femenino, éxito para Blanca Núñez Iglesias con 153 golpes (74+79) para un +11, seis golpes menos que Sara Pedreira Luna, segunda con 159 (78+81) y +17, con Gabriela Díaz-Negrete Capa tercera, también con 160 golpes (78-82) y +18.

Por categorías, los golfistas más destacados en edad cadete fueron Guillermo Alonso en chicos y Blanca Núñez en chicas; en infantil los mejores fueron Mateo Rodríguez y Martina Gómez, en alevines dominaron Martín Carracedo y Gabriela Díaz-Negrete y en la categoría más joven, la benjamín, la clasificación scratch tuvo en el top-3 a Jaime Fernández (+14), Jacobo Sande (+26) y Daniela Pérez (+29) y en hándicap repitió en lo más alto Jaime Fernández (-8), segunda Daniela Pérez (-3) y tercero Nicolás Osuna (-3).

Clasificaciones

CADETE MASCULINO

1º. Guillermo Alonso…..… 154

2º. Jaime González……….. 155

3º. Miguel Fdez.-Ayala….. 155

CADETE FEMENINA

1ª. Blanca Núñez……………. 153

2ª. Sara Pedreira Luna…… 159

3ª. Lucía Ulloa Moreno….. 162

INFANTIL MASCULINO

1º. Mateo Rodríguez…….... 144

2º. Diego Moneo Muñoz…. 153

3º. Javier Roig………….……. 153

INFANTIL FEMENINA

1ª. Martina Gómez……..….. 165

2ª. Noa de la Vega Ruiz…… 172

3ª. Martina Rey Pérez…..… 177

ALEVÍN MASCULINO

1º. Martín Cancedo Fdez… 156

2º. Mateo Botana…………… 163

3º. Jorge Martín Suárez….. 173

ALEVÍN FEMENINA

1ª. Gabriela Díaz-Negrete.. 160

2ª. Martina Rodríguez……. 163

3ª. Carlota Janeiro Jarez… 167

CATEGORÍA BENJAMÍN

Clasificación Scratch

1º. Jaime Fernández……… 84

2º. Jacobo Sande…………. 96

3ª. Daniela Pérez…………. 99

4ª. Beatriz Seguín……..… 101

5º. Nicolás Osuna………. 105

Clasificación Hándicap

1º. Jaime Fernández…..….. -8

2ª. Daniela Pérez………..... -3

3º. Nicolás Osuna…………. -3

4º. Tomás Morcillo……….. +3

5º. Jacobo Sande…………. +4

SCRATCH MASCULINO

1º. Mateo Rodríguez…….. 144

2º. Diego Moneo Muñoz. 153

3º. Javier Roig……………… 153

4º. Guillermo Alonso…… 154

5º. Jaime González………. 155

SCRATCH FEMENINA

1ª. Blanca Núñez Igles… 153

2ª. Sara Pedreira Luna… 159

3ª. Gabriela D.-Negrete.. 160

4ª. Lucía Ulloa Moreno… 162

5ª. Catalina Agrasar……. 163

