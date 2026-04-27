Galería | La cantera del hockey hierba ourensana disfruta con el Torneo + Deporte La Región

Continúan las actividades +Deporte La Región. Este pasado fin de semana el turno fue para el hockey hierba que disfrutó de un gran torneo en el campo de Mariñamansa reuniendo a una decena de equipos

El campo de Mariñamansa reunió a una decena de equipos y más de 50 deportistas en el Torneo de Hockey hierba +Deporte La Región. La cantera se dio cita en una jornada que estuvo llena de grandes partidos, convivencia y fomento de la actividad deportiva en la provincia.

El club Ourensticks fue el anfitrión de esta cita donde vimos al futuro del hockey hierba ourensano disfrutar y competir. Esta es una de las muchas actividades que +Deporte La Región lleva a cabo durante todo el año para impulsar la actividad deportiva y su práctica entre los más jóvenes.