Galería | La cantera del hockey hierba ourensana disfruta con el Torneo + Deporte La Región
MÁS DEPORTE
Continúan las actividades +Deporte La Región. Este pasado fin de semana el turno fue para el hockey hierba que disfrutó de un gran torneo en el campo de Mariñamansa reuniendo a una decena de equipos
El campo de Mariñamansa reunió a una decena de equipos y más de 50 deportistas en el Torneo de Hockey hierba +Deporte La Región. La cantera se dio cita en una jornada que estuvo llena de grandes partidos, convivencia y fomento de la actividad deportiva en la provincia.
El club Ourensticks fue el anfitrión de esta cita donde vimos al futuro del hockey hierba ourensano disfrutar y competir. Esta es una de las muchas actividades que +Deporte La Región lleva a cabo durante todo el año para impulsar la actividad deportiva y su práctica entre los más jóvenes.
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