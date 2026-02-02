Galería | Castrelo fue el centro del piragüismo gallego
696 DEPORTISTAS
696 deportistas de 31 equipos distintos se dieron cita en Castrelo de Miño para disputar el Campeonato Gallego de piragüismo donde destacaron el Fluvial de Lugo y el Ciudad de Pontevedra
A pesar del frío y de la intermitente lluvia, Castrelo de Miño se convirtió en el centro neurálgico de piragüismo y remo autonómico al acoger el Campeonato Gallego de piragüismo y el Gallego de remo olímpico.
El domingo fue el turno para el Gallego de piragüismo, donde se dieron cita 31 equipos, 174 embarcaciones y 696 deportistas. Por lo que respecta a la clasificación por equipos, la categoría sénior masculina tuvo como vencedor al Fluvial de Lugo, que sumó 195 puntos, por delante del Naval de Pontevedra y del Rías Baixas-Boiro, que cerró el podio. Mientras, en categoría femenina, la victoria fue para el Ciudad de Pontevedra y el Fluvial de Lugo, ambos empatados a 70 puntos, con el Náutico Pontecesures, tercero.
