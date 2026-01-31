Galería | Castrelo de Miño disfruta con el Campeonato Gallego de Remo de larga distancia

Directo
El público presente en el parque náutico de Castrelo de Miño no pierde detalle de lo que sucede sobre el agua.
El público presente en el parque náutico de Castrelo de Miño no pierde detalle de lo que sucede sobre el agua. | Martiño Pinal

ARRANCA LA TEMPORADA

Castrelo de Miño volvió a ver como la temporada de deportes náuticos comenzó. El gallego de remo olímpico de larga distancia dejó grandes momentos

La temporada de deportes naúticos ya arrancó y lo hace por todo lo alto. Las aguas de Castrelo de Miño son el escenario del gallego de larga distancia de remo olímpico. A la cita no faltó la representación ourensana que realizó un gran papel.

La jornada arrancó desde primera hora de la mañana y donde el clima respetó permitiendo a los deportistas navegar sobre las aguas del Miño para dar comienzo a la temporada.

1/19 Las embarcaciones femenias sobre las aguas de Castrelo de Miño durante la jornada. | Martiño Pinal
2/19 Alegría y concentración en el rostro de la deportista. | Martiño Pinal
3/19 Reman con constancia durante la regata sobre Castrelo de Miño. | Martiño Pinal
4/19 El doble skull femenino navegando durante la jornada. | Martiño Pinal
5/19 El sol tapado por las nubes en Castrelo de Miño durante el gallego de remo olímpico. | Martiño Pinal
6/19 La pareja masculina mantiene una cadencia constante durante la prueba. | Martiño Pinal
7/19 El paisaje ourensano de fondo mientras los remeros navegan por Castrelo de Miño. | Martiño Pinal
8/19 Concentrados durante la competición. | Martiño Pinal
9/19 Doble skull sin timonel masculino en Castrelo de Miño. | Martiño Pinal
10/19 La remera compitiendo con su skiff en Castrelo de Miño. | Martiño Pinal
11/19 El remero tranquilo en su skiff durante la jornada. | Martiño Pinal
12/19 Calientan los skiffs masculinos en Castrelo de Miño. | Martiño Pinal
13/19 Los remeros dan su máximo sobre Castrelo de Miño. | Martiño Pinal
14/19 Solo sobre las aguas del río Miño. | Martiño Pinal
15/19 Las embarcaciones se acercan al muelle para escuchar las indicaciones de sus entrenadores. | Martiño Pinal
16/19 Carga un par de remos sobre el muelle del parque náutico de Castrelo de Miño. | Martiño Pinal
17/19 Momento de escuchar a los entrenadores sobre la competición. | Martiño Pinal
18/19 Comienzan a ingresar las embarcaciones en Castrelo de Miño. | Martiño Pinal
19/19 Tras la competición llevan la embarcación fuera del agua. | Martiño Pinal

