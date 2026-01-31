Galería | Castrelo de Miño disfruta con el Campeonato Gallego de Remo de larga distancia
ARRANCA LA TEMPORADA
Castrelo de Miño volvió a ver como la temporada de deportes náuticos comenzó. El gallego de remo olímpico de larga distancia dejó grandes momentos
La temporada de deportes naúticos ya arrancó y lo hace por todo lo alto. Las aguas de Castrelo de Miño son el escenario del gallego de larga distancia de remo olímpico. A la cita no faltó la representación ourensana que realizó un gran papel.
La jornada arrancó desde primera hora de la mañana y donde el clima respetó permitiendo a los deportistas navegar sobre las aguas del Miño para dar comienzo a la temporada.
1/19
Las embarcaciones femenias sobre las aguas de Castrelo de Miño durante la jornada.
Martiño Pinal
2/19
Alegría y concentración en el rostro de la deportista.
Martiño Pinal
3/19
Reman con constancia durante la regata sobre Castrelo de Miño.
Martiño Pinal
4/19
El doble skull femenino navegando durante la jornada.
Martiño Pinal
5/19
El sol tapado por las nubes en Castrelo de Miño durante el gallego de remo olímpico.
Martiño Pinal
6/19
La pareja masculina mantiene una cadencia constante durante la prueba.
Martiño Pinal
7/19
El paisaje ourensano de fondo mientras los remeros navegan por Castrelo de Miño.
Martiño Pinal
8/19
Concentrados durante la competición.
Martiño Pinal
9/19
Doble skull sin timonel masculino en Castrelo de Miño.
Martiño Pinal
10/19
La remera compitiendo con su skiff en Castrelo de Miño.
Martiño Pinal
11/19
El remero tranquilo en su skiff durante la jornada.
Martiño Pinal
12/19
Calientan los skiffs masculinos en Castrelo de Miño.
Martiño Pinal
13/19
Los remeros dan su máximo sobre Castrelo de Miño.
Martiño Pinal
14/19
Solo sobre las aguas del río Miño.
Martiño Pinal
15/19
Las embarcaciones se acercan al muelle para escuchar las indicaciones de sus entrenadores.
Martiño Pinal
16/19
Carga un par de remos sobre el muelle del parque náutico de Castrelo de Miño.
Martiño Pinal
17/19
Momento de escuchar a los entrenadores sobre la competición.
Martiño Pinal
18/19
Comienzan a ingresar las embarcaciones en Castrelo de Miño.
Martiño Pinal
19/19
Tras la competición llevan la embarcación fuera del agua.
Martiño Pinal