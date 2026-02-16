Galería | Castro Trail Barbadás, una prueba para los mejores

Barbadás celebró la décimo primera edición de su Castro Trail con un circuito que obligó a los participantes a dar su máximo para lograr su mejor marca

La décimo primera edición del Castro Trail de Barbadás fue todo un evento que exigió lo mejor a cada uno de los participantes presentes en esta cita. Los atletas enfrentaron un circuito duro y que obligó a todos a ganar cada kilómetro.

Esta prueba, ya consolidada, sirvió también para el Campeonato Gallego de Trail Running donde destacó la presencia ourensana y buen tiempo acompañó durante el transcurso de la prueba.