Galería | Castro Trail Barbadás, una prueba para los mejores
DECIDE CAMPEONES

Barbadás celebró la décimo primera edición de su Castro Trail con un circuito que obligó a los participantes a dar su máximo para lograr su mejor marca

La décimo primera edición del Castro Trail de Barbadás fue todo un evento que exigió lo mejor a cada uno de los participantes presentes en esta cita. Los atletas enfrentaron un circuito duro y que obligó a todos a ganar cada kilómetro.

Esta prueba, ya consolidada, sirvió también para el Campeonato Gallego de Trail Running donde destacó la presencia ourensana y buen tiempo acompañó durante el transcurso de la prueba.

