Galería | Una concentración de vela pasada por agua, en fotos

Los regatistas galardonados en la XXVIII Concentración de Escolas de Vela, esperando a que haya viento para salir a competir.

Una veintena de embarcaciones se dieron cita en Castrelo para participar en la Copa Diputación y en la competición de escuelas

El embalse de Castrelo de Miño acogió una doble cita de vela, la concentración de escuelas y la Copa Diputación. En la primera ganó por equipos el Club Náutico Rodeira, siendo segundo Club Náutico Canido y tercero, el anfitrión Club Náutico Castrelo de Miño. Mientras, en Copa, la victoria fue para Canido y el segundo puesto para el Rodeira.

En categoría individual, en escuela se impuso Simón Villar (Rodeira), que sumó cuatro puntos tras ganar dos mangas y obtener un segundo puesto en la tabla.

Como subcampeona quedó María Barcala (Rodeira) y completó el podio, Marín Briones (Canido).

La mejor ourensana fue Vera Estévez, del Castrelo de Miño, que terminó quinta, siendo sexta su compañera Celia González. Además, Laura Fernández y Rebeca González, terminaron en la posición 12 y 13 de la categoría, respectivamente.

Copa Diputación

En la competición copera, triunfo para Santiago Castelo, que sumó cinco puntos tras completar las tres mangas con dos victorias y un tercer puesto. Además, Jaime Álvarez acabó segundo y Edward Grigg, tercero.

A pesar de que el viento no fue costante, las competiciones se pudieron desarrollar en Castrelo de Miño.