Galería | La Copa Diputación de Salvamento vibra con los más pequeños
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BRILLA LA CANTERA

El salvamento tomó el protagonismo en una nueva jornada de la Copa Diputación. La cantera ourensana brilló en una gran jornada

La Copa Diputación sigue quemando jornadas. Esta vez el turno fue para el salvamento. Una jornada donde la cantera del salvamento ourensano brilló y disfrutó de la competición. La piscina Rosario Dueñas fue el escenario.

Decenas de jóvenes se dieron cita para el fin de semana. El Club Salvour estuvo presente.

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