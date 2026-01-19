Galería | El cross escolar gallego celebra su final en Ribadeo

Ribadeo vivió una mañana soleada para la práctica del cross.

La localidad lucense acogió a representantes escolares de toda Galicia para vivir un fin de semana intenso con el cross como protagonista

Ribadeo fue sede de lo mejor del cross escolar gallego. La localidad lucense se llenó con los escolares más rápidos en las pruebas provinciales del cross escolar para seguir disfrutando de un fin de semana lleno de deporte.

No faltó la representación ourensana que dio lo mejor de si para obtener los mejores resultados.