Ribadeo vivió una mañana soleada para la práctica del cross.
Ribadeo vivió una mañana soleada para la práctica del cross. | Cedidas

Galería | El cross escolar gallego celebra su final en Ribadeo

DEPORTE BASE

La localidad lucense acogió a representantes escolares de toda Galicia para vivir un fin de semana intenso con el cross como protagonista

Ribadeo fue sede de lo mejor del cross escolar gallego. La localidad lucense se llenó con los escolares más rápidos en las pruebas provinciales del cross escolar para seguir disfrutando de un fin de semana lleno de deporte.

No faltó la representación ourensana que dio lo mejor de si para obtener los mejores resultados.

1/13 El representante de CD La Purísima durante la prueba. | Cedidas
2/13 El esfuerzo de la carrera se refleja en el rostro del joven atleta. | Cedidas
3/13 El ourensano mantiene la distancia con su rival en los últimos metros. | Cedidas
4/13 Integrantes del CD La Purísima presentes en Ribadeo. | Cedidas
5/13 Tercero, el CD La Purísima consigue subirse al podio en Ribadeo. | Cedidas
6/13 Los participantes ourensanos antes de la cita ante la cámara. | Cedidas
7/13 Los atletas del CD La Purísima muestran el trofeo obtenido. | Cedidas
8/13 Dos integrantes del CD La Purísima al frente del grupo de corredores. | Cedidas
9/13 Alegría y cansancio en los rostros de los integrantes del CD La Purísima sobre el podio. | Cedidas
10/13 El Ourense Atletismo femenino no faltó a la cita. | Cedidas
11/13 Avanza con paso firme sobre el terreno. | Cedidas
12/13 Representación femenina del CD La Purísima en Ribadeo. | Cedidas
13/13 La intensidad de la carrera se hizo presente en los últimos metros lleno de igualdad. | Cedidas

