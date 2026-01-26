☔ LLUVIAS INTENSAS
Suspendido el tren convencional entre Ourense y Vigo o Santiago
Arranca la competición masculina máster.
Arranca la competición masculina máster. | Óscar Pinal

Galería | El Cross gallego disfruta en Ribadavia

CAMPO A TRAVÉS

El cross gallego tuvo una doble cita en Ribadavia. Los atletas más jóvenes disputaron el Memorial Alejandro Lorenzo para las categorías comprendidas entre los Sub-10 y Sub-14. Los Máster compitieron en el Campeonato Gallego de su categoría.

La Región
Ribadavia volvió a acoger una competición de cross y lo hizo por partida doble. Los más jóvenes, concretamente las categorías sub-10,sub-12 y sub-14, disfrutaron y derramaron lágrimas con el Memorial Alejandro Lorenzo.

Por su parte los Máster tuvieron su Campeonato Gallego que también dejo grandes imágenes. La lluvia fue protagonista y el barro tiñó las zapatillas de los participantes.

1/40 Listos para competir en el Campeonato Gallego Máster de Cross en Ribadavia. | Óscar Pinal
2/40 Los atletas posan ante la cámara momentos previos a la competición. | Óscar Pinal
3/40 Amigos, compañeros y rivales durante el fin de semana. | Óscar Pinal
4/40 Equipos de toda Galicia se dieron cita en Ribadavia para una jornada intensa de cross. | Óscar Pinal
5/40 El Trega no faltó en el Campeonato de Cross Máster. | Óscar Pinal
6/40 Las atletas máster se preparan en la línea de salida. | Óscar Pinal
7/40 Segundos antes del pistoletazo inicial en la categoría máster femenina. | Óscar Pinal
8/40 Arranca la carrera femenina. | Óscar Pinal
9/40 Gran afluencia de participantes. | Óscar Pinal
10/40 Las favoritas aumentan el ritmo y se separan de las perseguidoras. | Óscar Pinal
11/40 Abrazo con las compañeras al cruzar la línea de meta. | Óscar Pinal
12/40 Las emociones se disparan tras completar la carrera y cruzar la meta. | Óscar Pinal
13/40 El barro siempre presente en las competiciones de cross. | Óscar Pinal
14/40 Felices tras completar la prueba. | Óscar Pinal
15/40 Las tres mejores en categoría máster. | Óscar Pinal
16/40 Los máster comienzan a recorrer el circuito de Ribadavia. | Óscar Pinal
17/40 Sale a toda velocidad el pelotón máster masculino. | Óscar Pinal
18/40 Mucha igualdad en los primeros metros de la competición masculina máster. | Óscar Pinal
19/40 Bocanada de aire para recuperar el aliento tras una gran actuación. | Óscar Pinal
20/40 Amigas y compañeras recorren juntas el circuito. | Óscar Pinal
21/40 Agua tras la carrera donde los gestos de agotamiento se hicieron presentes. | Óscar Pinal
22/40 Algunas participantes se mostraron algo tristes con el resultado de la prueba. | Óscar Pinal
23/40 En la meta todas recuperar el aire tras una gran carrera. | Óscar Pinal
24/40 Los más jóvenes disfrutaron y dieron lo mejor de si en el Memorial Alejandro Lorenzo. | Óscar Pinal
25/40 Recupera el aire el participante tras competir en Ribadavia. | Óscar Pinal
26/40 El esfuerzo fue máximo y eso quedó demostrado en la línea de meta. | Óscar Pinal
27/40 Aprieta con la lengua fuera los últimos metros de la carrera. | Óscar Pinal
28/40 Avanzan con paso firme por el terreno. | Óscar Pinal
29/40 Gran jornada en Ribadavia durante el Memorial Alejandro Lorenzo. | Óscar Pinal
30/40 Las atletas jóvenes salen a toda velocidad. | Óscar Pinal
31/40 Algunos deportistas no pudieron contener las lágrimas en línea de meta. | Óscar Pinal
32/40 Alarga la zancada para mantener la distancia con sus rivales. | Óscar Pinal
33/40 El apoyo familiar también estuvo presente en el Memorial Alejandro Lorenzo. | Óscar Pinal
34/40 Abrazos en la línea de meta tras competir. | Óscar Pinal
35/40 Llega a línea de meta tras una gran carrera. | Óscar Pinal
36/40 Una deportista se recupera apoyada en las vallas tras la competición. | Óscar Pinal
37/40 Suelta un grito liberador al llegar a línea de meta. | Óscar Pinal
38/40 La lluvia llenó de barro Ribadavia y complicó la carrera. | Óscar Pinal
39/40 Avanza concentrado. | Óscar Pinal
40/40 Salpica barro a su paso por un charco. | Óscar Pinal

