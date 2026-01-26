Galería | El Cross gallego disfruta en Ribadavia

El cross gallego tuvo una doble cita en Ribadavia. Los atletas más jóvenes disputaron el Memorial Alejandro Lorenzo para las categorías comprendidas entre los Sub-10 y Sub-14. Los Máster compitieron en el Campeonato Gallego de su categoría.
Ribadavia volvió a acoger una competición de cross y lo hizo por partida doble. Los más jóvenes, concretamente las categorías sub-10,sub-12 y sub-14, disfrutaron y derramaron lágrimas con el Memorial Alejandro Lorenzo.
Por su parte los Máster tuvieron su Campeonato Gallego que también dejo grandes imágenes. La lluvia fue protagonista y el barro tiñó las zapatillas de los participantes.
1/40
Listos para competir en el Campeonato Gallego Máster de Cross en Ribadavia.
|
Óscar Pinal
2/40
Los atletas posan ante la cámara momentos previos a la competición.
|
Óscar Pinal
3/40
Amigos, compañeros y rivales durante el fin de semana.
|
Óscar Pinal
4/40
Equipos de toda Galicia se dieron cita en Ribadavia para una jornada intensa de cross.
|
Óscar Pinal
5/40
El Trega no faltó en el Campeonato de Cross Máster.
|
Óscar Pinal
6/40
Las atletas máster se preparan en la línea de salida.
|
Óscar Pinal
7/40
Segundos antes del pistoletazo inicial en la categoría máster femenina.
|
Óscar Pinal
8/40
Arranca la carrera femenina.
|
Óscar Pinal
9/40
Gran afluencia de participantes.
|
Óscar Pinal
10/40
Las favoritas aumentan el ritmo y se separan de las perseguidoras.
|
Óscar Pinal
11/40
Abrazo con las compañeras al cruzar la línea de meta.
|
Óscar Pinal
12/40
Las emociones se disparan tras completar la carrera y cruzar la meta.
|
Óscar Pinal
13/40
El barro siempre presente en las competiciones de cross.
|
Óscar Pinal
14/40
Felices tras completar la prueba.
|
Óscar Pinal
15/40
Las tres mejores en categoría máster.
|
Óscar Pinal
16/40
Los máster comienzan a recorrer el circuito de Ribadavia.
|
Óscar Pinal
17/40
Sale a toda velocidad el pelotón máster masculino.
|
Óscar Pinal
18/40
Mucha igualdad en los primeros metros de la competición masculina máster.
|
Óscar Pinal
19/40
Bocanada de aire para recuperar el aliento tras una gran actuación.
|
Óscar Pinal
20/40
Amigas y compañeras recorren juntas el circuito.
|
Óscar Pinal
21/40
Agua tras la carrera donde los gestos de agotamiento se hicieron presentes.
|
Óscar Pinal
22/40
Algunas participantes se mostraron algo tristes con el resultado de la prueba.
|
Óscar Pinal
23/40
En la meta todas recuperar el aire tras una gran carrera.
|
Óscar Pinal
24/40
Los más jóvenes disfrutaron y dieron lo mejor de si en el Memorial Alejandro Lorenzo.
|
Óscar Pinal
25/40
Recupera el aire el participante tras competir en Ribadavia.
|
Óscar Pinal
26/40
El esfuerzo fue máximo y eso quedó demostrado en la línea de meta.
|
Óscar Pinal
27/40
Aprieta con la lengua fuera los últimos metros de la carrera.
|
Óscar Pinal
28/40
Avanzan con paso firme por el terreno.
|
Óscar Pinal
29/40
Gran jornada en Ribadavia durante el Memorial Alejandro Lorenzo.
|
Óscar Pinal
30/40
Las atletas jóvenes salen a toda velocidad.
|
Óscar Pinal
31/40
Algunos deportistas no pudieron contener las lágrimas en línea de meta.
|
Óscar Pinal
32/40
Alarga la zancada para mantener la distancia con sus rivales.
|
Óscar Pinal
33/40
El apoyo familiar también estuvo presente en el Memorial Alejandro Lorenzo.
|
Óscar Pinal
34/40
Abrazos en la línea de meta tras competir.
|
Óscar Pinal
35/40
Llega a línea de meta tras una gran carrera.
|
Óscar Pinal
36/40
Una deportista se recupera apoyada en las vallas tras la competición.
|
Óscar Pinal
37/40
Suelta un grito liberador al llegar a línea de meta.
|
Óscar Pinal
38/40
La lluvia llenó de barro Ribadavia y complicó la carrera.
|
Óscar Pinal
39/40
Avanza concentrado.
|
Óscar Pinal
40/40
Salpica barro a su paso por un charco.
|
Óscar Pinal