Galería | El Cross gallego disfruta en Ribadavia

El cross gallego tuvo una doble cita en Ribadavia. Los atletas más jóvenes disputaron el Memorial Alejandro Lorenzo para las categorías comprendidas entre los Sub-10 y Sub-14. Los Máster compitieron en el Campeonato Gallego de su categoría.

Ribadavia volvió a acoger una competición de cross y lo hizo por partida doble. Los más jóvenes, concretamente las categorías sub-10,sub-12 y sub-14, disfrutaron y derramaron lágrimas con el Memorial Alejandro Lorenzo.

Por su parte los Máster tuvieron su Campeonato Gallego que también dejo grandes imágenes. La lluvia fue protagonista y el barro tiñó las zapatillas de los participantes.