Galería | Deporte e inclusión van de la mano en la jornada de los Xogos Special Olympics en Monterrei
MÁS DEPORTE
Los mejores deportistas con discapacidad intelectual de Ourense se reunieron en Monterrei para disfrutar de los Xogos Special Olympics donde el deporte, la convivencia e inclusión brillaron en un gran fin de semana deportivo
El Complejo Lúdico Deportivo de Monterrei vivió un domingo de inclusión y deporte. Los Xogos Special Olympics llegaron a la localidad ourensana para una jornada llena de compañerismo, deporte e inspiración.
El objetivo de esta cita, donde los deportistas con discapacidades intelectuales de diversos organismos de la provincia se miden a través de la actividad deportiva, es el fomento del deporte, la inclusión y la convivencia.
Una jornada que fue un éxito y donde deportistas y público disfrutaron.
1/22
Galería | Deporte e inclusión de la mano en la jornada de los Xogos Special Olympics en Monterrei
|
Óscar Pinal
2/22
Galería | Deporte e inclusión de la mano en la jornada de los Xogos Special Olympics en Monterrei
|
Óscar Pinal
3/22
Galería | Deporte e inclusión de la mano en la jornada de los Xogos Special Olympics en Monterrei
|
Óscar Pinal
4/22
Galería | Deporte e inclusión de la mano en la jornada de los Xogos Special Olympics en Monterrei
|
Óscar Pinal
5/22
Galería | Deporte e inclusión de la mano en la jornada de los Xogos Special Olympics en Monterrei
|
Óscar Pinal
6/22
Galería | Deporte e inclusión de la mano en la jornada de los Xogos Special Olympics en Monterrei
|
Óscar Pinal
7/22
Galería | Deporte e inclusión de la mano en la jornada de los Xogos Special Olympics en Monterrei
|
Óscar Pinal
8/22
Galería | Deporte e inclusión de la mano en la jornada de los Xogos Special Olympics en Monterrei
|
Óscar Pinal
9/22
Galería | Deporte e inclusión de la mano en la jornada de los Xogos Special Olympics en Monterrei
|
Óscar Pinal
10/22
Galería | Deporte e inclusión de la mano en la jornada de los Xogos Special Olympics en Monterrei
|
Óscar Pinal
11/22
Galería | Deporte e inclusión de la mano en la jornada de los Xogos Special Olympics en Monterrei
|
Óscar Pinal
12/22
Galería | Deporte e inclusión de la mano en la jornada de los Xogos Special Olympics en Monterrei
|
Óscar Pinal
13/22
Galería | Deporte e inclusión de la mano en la jornada de los Xogos Special Olympics en Monterrei
|
Óscar Pinal
14/22
Galería | Deporte e inclusión de la mano en la jornada de los Xogos Special Olympics en Monterrei
|
Óscar Pinal
15/22
Galería | Deporte e inclusión de la mano en la jornada de los Xogos Special Olympics en Monterrei
|
Óscar Pinal
16/22
Galería | Deporte e inclusión de la mano en la jornada de los Xogos Special Olympics en Monterrei
|
Óscar Pinal
17/22
Galería | Deporte e inclusión de la mano en la jornada de los Xogos Special Olympics en Monterrei
|
Óscar Pinal
18/22
Galería | Deporte e inclusión de la mano en la jornada de los Xogos Special Olympics en Monterrei
|
Óscar Pinal
19/22
Galería | Deporte e inclusión de la mano en la jornada de los Xogos Special Olympics en Monterrei
|
Óscar Pinal
20/22
Galería | Deporte e inclusión de la mano en la jornada de los Xogos Special Olympics en Monterrei
|
Óscar Pinal
21/22
Galería | Deporte e inclusión de la mano en la jornada de los Xogos Special Olympics en Monterrei
|
Óscar Pinal
22/22
Galería | Deporte e inclusión de la mano en la jornada de los Xogos Special Olympics en Monterrei
|
Óscar Pinal