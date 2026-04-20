Galería | Deporte e inclusión van de la mano en la jornada de los Xogos Special Olympics en Monterrei

Galería | Deporte e inclusión de la mano en la jornada de los Xogos Special Olympics en Monterrei
Galería | Deporte e inclusión de la mano en la jornada de los Xogos Special Olympics en Monterrei | Óscar Pinal

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Los mejores deportistas con discapacidad intelectual de Ourense se reunieron en Monterrei para disfrutar de los Xogos Special Olympics donde el deporte, la convivencia e inclusión brillaron en un gran fin de semana deportivo

El Complejo Lúdico Deportivo de Monterrei vivió un domingo de inclusión y deporte. Los Xogos Special Olympics llegaron a la localidad ourensana para una jornada llena de compañerismo, deporte e inspiración.

El objetivo de esta cita, donde los deportistas con discapacidades intelectuales de diversos organismos de la provincia se miden a través de la actividad deportiva, es el fomento del deporte, la inclusión y la convivencia.

Una jornada que fue un éxito y donde deportistas y público disfrutaron.

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