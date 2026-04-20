Galería | Deporte e inclusión van de la mano en la jornada de los Xogos Special Olympics en Monterrei

Galería | Deporte e inclusión de la mano en la jornada de los Xogos Special Olympics en Monterrei

Los mejores deportistas con discapacidad intelectual de Ourense se reunieron en Monterrei para disfrutar de los Xogos Special Olympics donde el deporte, la convivencia e inclusión brillaron en un gran fin de semana deportivo

El Complejo Lúdico Deportivo de Monterrei vivió un domingo de inclusión y deporte. Los Xogos Special Olympics llegaron a la localidad ourensana para una jornada llena de compañerismo, deporte e inspiración.

El objetivo de esta cita, donde los deportistas con discapacidades intelectuales de diversos organismos de la provincia se miden a través de la actividad deportiva, es el fomento del deporte, la inclusión y la convivencia.

Una jornada que fue un éxito y donde deportistas y público disfrutaron.