Galería | EFF Rosalia y Arenteiro disputan un derbi más

No se dió un balón por perdido durante todo el partido.

El derbi ourensano de Primera División gallega entre EFF Rosalía y CD Arenteiro acabó con victoria de las locales debido al doblete de Noui en los últimos minutos del encuentro.

La Primera División Gallega de Fútbol femenino vivió un derbi más ourensano. Oira disfrutó del encuentro entre el EFF Rosalia y CD Arenteiro en uno de los partidos más esperados por las jugadoras de ambos conjuntos.

La victoria fue para el EFF Rosalia gracias a los goles de Noa Domínguez y el doblete de Noui, por parte del CD Arenteiro anotó Sara. El partido estuvo igualado gran parte del tiempo hasta de Noui con dos goles en los últimos quince minutos dio la victoria a las de Oira.