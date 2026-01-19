No se dió un balón por perdido durante todo el partido.
Galería | EFF Rosalia y Arenteiro disputan un derbi más

DERBI

El derbi ourensano de Primera División gallega entre EFF Rosalía y CD Arenteiro acabó con victoria de las locales debido al doblete de Noui en los últimos minutos del encuentro.

La Primera División Gallega de Fútbol femenino vivió un derbi más ourensano. Oira disfrutó del encuentro entre el EFF Rosalia y CD Arenteiro en uno de los partidos más esperados por las jugadoras de ambos conjuntos.

La victoria fue para el EFF Rosalia gracias a los goles de Noa Domínguez y el doblete de Noui, por parte del CD Arenteiro anotó Sara. El partido estuvo igualado gran parte del tiempo hasta de Noui con dos goles en los últimos quince minutos dio la victoria a las de Oira.

Galería | EFF Rosalia y Arenteiro disputan un derbi más
1/7 Foto de la plantilla del EFF Rosalia. | Xesús Fariñas
Galería | EFF Rosalia y Arenteiro disputan un derbi más
2/7 El CD Arenteiro femenino antes del duelo. | Xesús Fariñas
Galería | EFF Rosalia y Arenteiro disputan un derbi más
3/7 Las jugadoras del CD Arenteiro presionan a su rival del EFF Rosalía que intenta controlar el balón. | Xesús Fariñas
Galería | EFF Rosalia y Arenteiro disputan un derbi más
4/7 La jugadora del EFF Rosalía controla el balón rodeada de rivales. | Xesús Fariñas
Galería | EFF Rosalia y Arenteiro disputan un derbi más
5/7 Alba Rodríguez, entrenadora del CD Arenteiro. | Xesús Fariñas
Galería | EFF Rosalia y Arenteiro disputan un derbi más
6/7 Alberto Tamayo, entrenador del EFF Rosalía, da indicaciones. | Xesús Fariñas
Galería | EFF Rosalia y Arenteiro disputan un derbi más
7/7 Mucha intesidad registrada en Oira durante el encuentro entre EFF Rosalía y CD Arenteiro. | Xesús Fariñas

