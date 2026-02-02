Galería | La élite del skate cross disfruta en Ourense

Sube la rampa y continúa el recorrido durante la Copa de España de skate cross.

La Nave Rolle fue el escenario para disfrutar de una jornada llena de velocidad, adrenalina y lucha contra el reloj durante el fin de semana en Ourense con motivo de la Copa de España de skate cross

El patinaje fue protagonista en el fin de semana ourensano con una doble cita. La primera de ellas fue en La Nave Roller, sede del Roller Ourense, que sirvió de escenario para la Copa de España de skate cross.

En esta modalidad de patinaje, la velocidad es protagonista. Los patinaodores desde las categorías base hasta las absolutas compitieron contra el crono en una jornada llena de adrenalina, emoción y deporte.

La representación ourensana del Roller Ourense, anfitriones, Meigas Rodas o Unity Blade no faltó en esta cita.