Sube la rampa y continúa el recorrido durante la Copa de España de skate cross.
Sube la rampa y continúa el recorrido durante la Copa de España de skate cross. | José Paz

Galería | La élite del skate cross disfruta en Ourense

COPA DE ESPAÑA

La Nave Rolle fue el escenario para disfrutar de una jornada llena de velocidad, adrenalina y lucha contra el reloj durante el fin de semana en Ourense con motivo de la Copa de España de skate cross

El patinaje fue protagonista en el fin de semana ourensano con una doble cita. La primera de ellas fue en La Nave Roller, sede del Roller Ourense, que sirvió de escenario para la Copa de España de skate cross.

En esta modalidad de patinaje, la velocidad es protagonista. Los patinaodores desde las categorías base hasta las absolutas compitieron contra el crono en una jornada llena de adrenalina, emoción y deporte.

La representación ourensana del Roller Ourense, anfitriones, Meigas Rodas o Unity Blade no faltó en esta cita.

Galería | La élite del skate cross disfruta en Ourense
1/14 La integrante del Meigas Rodas supera el obstáculo durante su participación en la Copa de España de skate cross. | José Paz
Galería | La élite del skate cross disfruta en Ourense
2/14 Compañeras y familiares no dejan de animar a la patinadora durante su participación en la Copa de España de skate cross. | José Paz
Galería | La élite del skate cross disfruta en Ourense
3/14 A toda velocidad durante la Copa de España de skate cross. | José Paz
Galería | La élite del skate cross disfruta en Ourense
4/14 La patinadora avanza entre los obstáculo durante el recorrido de su prueba de skate cross. | José Paz
Galería | La élite del skate cross disfruta en Ourense
5/14 Patina con impulso con el objetivo de mantener la velocidad durante todo el recorrido. | José Paz
Galería | La élite del skate cross disfruta en Ourense
6/14 El Roller Ourense fue el anfitrión durante la Copa de España de skate cross. | José Paz
Galería | La élite del skate cross disfruta en Ourense
7/14 Desciende de la rampa con la vista puesta en el recorrido. | José Paz
Galería | La élite del skate cross disfruta en Ourense
8/14 Sale del primer tramo y toma la curva con velocidad durante la Copa de España de skate cross. | José Paz
Galería | La élite del skate cross disfruta en Ourense
9/14 Podio de la Copa de España de skate cross. | Cedida
Galería | La élite del skate cross disfruta en Ourense
10/14 Todos los integrantes ourensanos que participaron en la Copa de España de skate cross. | Cedida
Galería | La élite del skate cross disfruta en Ourense
11/14 Miembros del Roller Ourense tras la Copa de España de skate cross celebrada en La Nave Roller. | Cedida
Galería | La élite del skate cross disfruta en Ourense
12/14 Podio de la Copa de España de skate cross. | Cedida
Galería | La élite del skate cross disfruta en Ourense
13/14 Podio de la Copa de España de skate cross. | Cedida
Galería | La élite del skate cross disfruta en Ourense
14/14 Podio de la Copa de España de skate cross. | Cedida

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats