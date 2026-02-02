Galería | La élite del skate cross disfruta en Ourense
COPA DE ESPAÑA
La Nave Rolle fue el escenario para disfrutar de una jornada llena de velocidad, adrenalina y lucha contra el reloj durante el fin de semana en Ourense con motivo de la Copa de España de skate cross
El patinaje fue protagonista en el fin de semana ourensano con una doble cita. La primera de ellas fue en La Nave Roller, sede del Roller Ourense, que sirvió de escenario para la Copa de España de skate cross.
En esta modalidad de patinaje, la velocidad es protagonista. Los patinaodores desde las categorías base hasta las absolutas compitieron contra el crono en una jornada llena de adrenalina, emoción y deporte.
La representación ourensana del Roller Ourense, anfitriones, Meigas Rodas o Unity Blade no faltó en esta cita.
La integrante del Meigas Rodas supera el obstáculo durante su participación en la Copa de España de skate cross.
José Paz
Compañeras y familiares no dejan de animar a la patinadora durante su participación en la Copa de España de skate cross.
José Paz
A toda velocidad durante la Copa de España de skate cross.
José Paz
La patinadora avanza entre los obstáculo durante el recorrido de su prueba de skate cross.
José Paz
Patina con impulso con el objetivo de mantener la velocidad durante todo el recorrido.
José Paz
El Roller Ourense fue el anfitrión durante la Copa de España de skate cross.
José Paz
Desciende de la rampa con la vista puesta en el recorrido.
José Paz
Sale del primer tramo y toma la curva con velocidad durante la Copa de España de skate cross.
José Paz
Podio de la Copa de España de skate cross.
Cedida
Todos los integrantes ourensanos que participaron en la Copa de España de skate cross.
Cedida
Miembros del Roller Ourense tras la Copa de España de skate cross celebrada en La Nave Roller.
Cedida
Podio de la Copa de España de skate cross.
Cedida
Podio de la Copa de España de skate cross.
Cedida
Podio de la Copa de España de skate cross.
Cedida