REPARTO DE PUNTOS
Galería | El empate del Gri Carballiño y Composala, en imágenes
REPARTO DE PUNTOS
El derbi ante el líder de Tercera división lleno el estadio de emoción hasta el final. Los de Kike García creyeron hasta el final y lograro un empate en el último segundo del partido ante el Composala.
Llegaba el líder a O Carballiño para medirse a un Gri que se había dejado una semana antes en Marín, de forma inesperada, su racha. Nueve partidos sin perder (7 victorias y 2 empates) y la cosa en A Raña parecía marchar, pues ganaba 1-4 en el minuto 26, pero el tramo final de partiro fue un martirio hasta le derrota por 6-4.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
REPARTO DE PUNTOS
Galería | El empate del Gri Carballiño y Composala, en imágenes
DECIDE CAMPEONES
Galería | Castro Trail Barbadás, una prueba para los mejores
FIN DE SEMANA DE CAMPEONES
Galería | El Atletismo Gallego corona a sus primeros campeones de la temporada indoor
TALENTO EN EL AGUA
El Club Natación Pabellón pisó el podio en dos citas autonómicas
Lo último