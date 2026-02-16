Galería | El empate del Gri Carballiño y Composala, en imágenes
REPARTO DE PUNTOS

El equipo de Kike García resistió al líder Composala para sobrevivir y marcar el empate a segundo y medio de sonar la bocina

El derbi ante el líder de Tercera división lleno el estadio de emoción hasta el final. Los de Kike García creyeron hasta el final y lograro un empate en el último segundo del partido ante el Composala.

Llegaba el líder a O Carballiño para medirse a un Gri que se había dejado una semana antes en Marín, de forma inesperada, su racha. Nueve partidos sin perder (7 victorias y 2 empates) y la cosa en A Raña parecía marchar, pues ganaba 1-4 en el minuto 26, pero el tramo final de partiro fue un martirio hasta le derrota por 6-4.

1/7 Plantilla del Gri Carballiño antes del partido. | Martiño Pinal
2/7 El líder, Composala. | Martiño Pinal
3/7 El choque se para un momento por un jugador en el suelo. | Martiño Pinal
4/7 Sale a la contra el Gri Carballiño. | Martiño Pinal
5/7 Intenta sacar el disparo ante el rival. | Martiño Pinal
6/7 Kike García, entrenador del Gri Carballiño. | Martiño Pinal
7/7 El entrenador del Composala. | Martiño Pinal

