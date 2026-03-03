Galería | Espectáculo de nivel entre las 12 cuerdas

La Copa Diputación ofreció dos días de boxeo sobre el ring en San Cibrao das Viñas con gran presencia de deportistas y público

Era un reto importante y la organización lo superó con nota. El boxeo reclamó protagonismo durante el pasado fin de semana en San Cibrao das Viñas, municipio que se está ganando a pulso ser la sede oficial de este deporte en la provincia. La apuesta esta vez fue doble: dos jornadas seguidas gracias a la disputa de la Copa Diputación. Diferentes edades presentes, desde los 15 años, tanto para categoría masculina como para femenina, en una cita organizada por el Turbo ourensano, junto a la Diputación, la Xunta y el Concello de San Cibrao das Viñas.

“Hace 10 años era impensable organizar algo así, dos dñias de boxeo sobre ring, con unos 80 inscritos y una gran presencia de público", destaca Manu Míguez, al frente de la organización y baja casi de última hora en el cartel por una lesión en la mano. “Tuvimos unas 300 personas el sábado como público y superamos el centenar el domingo, que siempre es un día más raro para un evento de este tipo”, recuerda.

Y claro, una vez subidos al ring, quedó configurado un cuadro de honor. La lista de combates es amplia. Yago Fernández se impuso a Jesús Lorenzo (KO), Lucas Riobóo a Cristiano Jovanil (puntos), Nira Aragunde a Nerea Vila (parada médica), Diego Dopico a Samuel Orejuela (puntos), Óscar Casas a Joel Martínez (puntos), Daniel Tamaredo a Aarón Brea (KO), Rubén Pérez a Manuel Muñiz (puntos), Marco Antonio Juanes a Daniel Guillermo Díaz (puntos), Luis Adrián Pérez a Raúl Olmedo (puntos) y Andrés do Campo a Brais Soliño (puntos).

Dentro de ese primer día también Said Abdoun venció a Víctor Verdugo (puntos), Miguel Estévez a Pablo García (puntos), Marius Adir a Michele Favilla (puntos), Jacobo Jiménez a Íker González (KO), Antón Avilés a William Álvarez (puntos), Brais Lago a Christian Jesús Santomé (puntos), Hoover Giraldo a Juan Gonzalo (puntos), Rubén Martín a Noé Vila (puntos), Samuel Marfo a Diego Céspedes (puntos) y Raúl Loira a Sergio Manso (KO).

Y en el segundo día de competición, Luca Agulla se impuso a David Zinder (puntos), Hugo Otero a Manuel Rodríguez (puntos), Marco Antonio Juanes a Luis Adrián Pérez (puntos), Daniel Alonso a Rubén Pérez (puntos), Marius Adir a Miguel Estévez (puntos), Sara Álvarez a Nira Aragunde (puntos), Verónica Alonso a Ainhara Torres (puntos), Luis Arturo Piza a Mario Núñez (puntos) y Samuel Marfo a Víctor Lourido (puntos). Además, Daniel Alonso y Michele Favilla empataron, al igual que Diego San Miguel y Raúl Olmedo.

Ellos y ellas fueron los nombres propios de un fin de semana deportivo en San Cibrao para recordar.

Alta participación y gran ambiente

Vista general del ring durante uno de los combates. | Xesús Fariñas

Apostar por dos días de boxeo no se ve muy a menudo. Pero las cifras demuestran que la fórmula funcionó. Con más de 80 boxeadores inscritos en las diferentes categorías y un público que superó las 300 personas el sábado y el centenar el domingo, la organización bajó el telón satisfecha. Y ya piensa en lo que está por venir, con un evento que quiere conquistar la Praza Maior de Ourense el próximo 6 de junio con los más pequeños como protagonistas o una velada de carácter más profesional a final de año.

Ilustres asistentes entre el público

Simón González, atento a lo que ocurría sobre el ring. | Xesús Fariñas

Muchas miradas puestas en lo que pasaba sobre el ring. Caras conocidas entre el público, deportistas de diferentes “gremios” y también del mundo de los combates. Allí estaba Simón González, curtido en mil batallas a través de los combates que le han llevado a ser 13 veces campeón del mundo de kickboxing. Él fue protagonista el pasado mes de diciembre, cuando se volvió a subir al ring en Os Remedios. Esta vez presenció las evoluciones de los púgiles de su club porque la pasión ni se pierde ni se negocia.