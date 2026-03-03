Galería | Estreno sobre ruedas de la Liga Gallega de patinaje en A Carballeira

La Liga Gallega de patinaje inline vivió su primera jornada en el pabellón Secundino Basalo con claro color ourensano

El patinaje gallego puso su mirada en Ourense, escenario de la primera jornada de la Liga Gallega de inline. El pabellón Secundino Basalo de A Carballeira acogió una competición que, tanto en participación como en resultados, tuvo claro acento ourensano, con Meigas Rodas ejerciendo de organizador y Roller Ourense y Unity Blading en la línea de salida también.

Dentro de la clasificación Team Speed absoluta, triunfo del Alquimia de A Coruña, seguido por el Meigas, el Meiguiñas y el Unity. En el cuadro sub-15, victoria para el Rollinos, seguido del Meigas, el Rollou, el Meiguiñas y el Alquimia.

Roller Cross

En lo que se refiere al Roller Cross, en la competición absoluta, primera posición para el Meigas (53 puntos), con el Unity segundo (38 p.), el Alquimia tercero (27) y el Meiguiñas cuarto (16). En la prueba sub-15, venció el Rollinos (66 puntos), con el Meigas segundo (51), el Rollou tercero (42), el Meiguiña cuarto (22) y el Alquimia quinto (10).

En la tabla global sub-15, el Rollou sumó 254 puntos para comandar, mientras que entre los sénior Alquimia y Meigas ocuparon los primeros lugares.

Una jornada intensa, pese a la ausencia del FSV vigués y el Galicia Rollers coruñés, que sirvió para dar el pistoletazo de salida a una Liga Gallega de inline que todavía tiene mucho recorrido por delante.