Galería | La final provincial escolar de ajedrez llena el Pazo, en imágenes

La final provincial escolar de ajedrez junto a centenares de deportistas para una gran jornada. La competición contó con grandes partidas y momentos de mucha tensión. Finalmente la cantera ourensana volvió a brillar.

El Pazo dos Deporte Paco Paz congregó a centenares de escolares. Se disputó la final provincial escolar de ajedrez. Durante toda la jornada se libraron grandes partidas para coronar a los campeones en cada una de las categorías.

Como es habitual, destacó el Xadrez Ourense con varios triunfos. No se quedó atrás el Ben Cho shey o el xadrez As Burgas completando podios. La cantera del ajedrez ourensano está pisando fuerte y el futuro es prometedor.