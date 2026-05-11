Galería | La final provincial escolar de ajedrez llena el Pazo, en imágenes
Galería | La final provincial escolar de ajedrez llena el Pazo, en imágenes | José Paz

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La final provincial escolar de ajedrez junto a centenares de deportistas para una gran jornada. La competición contó con grandes partidas y momentos de mucha tensión. Finalmente la cantera ourensana volvió a brillar.

La Región
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Publicado: 11 may 2026 - 18:45 Actualizado: 11 may 2026 - 18:57

El Pazo dos Deporte Paco Paz congregó a centenares de escolares. Se disputó la final provincial escolar de ajedrez. Durante toda la jornada se libraron grandes partidas para coronar a los campeones en cada una de las categorías.

Como es habitual, destacó el Xadrez Ourense con varios triunfos. No se quedó atrás el Ben Cho shey o el xadrez As Burgas completando podios. La cantera del ajedrez ourensano está pisando fuerte y el futuro es prometedor.

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6/14 Universidade, campeón. | Cedida
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7/14 Xadrez Ourense - Maristas , subcampeón. | Cedida
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8/14 IES Xermán Ancochea de Trives, bronce. | Cedida
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9/14 Xadrez Ourense Carlsen, campeón. | Cedida
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10/14 Benchoshey , subcampeón. | Cedida
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11/14 CPI Antonio Failde de Coles, bronce. | Cedida
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12/14 Xadrez Ourense Invanchuk. | Cedida
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13/14 Xadrez Ourense Invanchuk, bronce. | Cedida
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14/14 Burgas Rubinstein. | Cedida

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