Galería | El futbol base ourensano se divierte durante la Semana Santa

Tres jóvenes juegan el balón durante el Campus de Semana Santa del Ourense CF.

El complejo deportivo de Oira acogió el Campus de Semana Santa del Ourense CF organizado por Ociosaugal. Decenas de jóvenes se dieron cita para mejorar sus habilidades, divertirse e incluso compartir equipo con sus rivales durante la temporada

El fútbol base ourensano disfrutó y se divirtió durante la Semana Santa. El complejo deportivo de Oira fue la sede del Campus de Fútbol del Ourense CF organizado por Ociosaugal. Decenas de jovenes acudieron durante tres días a seguir mejorando y convivir con algunos de sus rivales durante la temporada.

Además de ejercicios específicos para mejorar su técnicas y habilidades, los participantes disfrutaron de juegos de puntería, partidos, etc.