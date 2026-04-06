Galería | El futbol base ourensano se divierte durante la Semana Santa
CAMPUS DEPORTIVO
El complejo deportivo de Oira acogió el Campus de Semana Santa del Ourense CF organizado por Ociosaugal. Decenas de jóvenes se dieron cita para mejorar sus habilidades, divertirse e incluso compartir equipo con sus rivales durante la temporada
El fútbol base ourensano disfrutó y se divirtió durante la Semana Santa. El complejo deportivo de Oira fue la sede del Campus de Fútbol del Ourense CF organizado por Ociosaugal. Decenas de jovenes acudieron durante tres días a seguir mejorando y convivir con algunos de sus rivales durante la temporada.
Además de ejercicios específicos para mejorar su técnicas y habilidades, los participantes disfrutaron de juegos de puntería, partidos, etc.
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Golpea con el interior desde la frontal del área en uno de los ejercicios.
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Xesús Fariñas
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Todos atentos a las indicaciones de los monitores y entrenadores.
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Busca el centro o gol olímpico desde el corner.
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Uno de los entrenadores atento a los ejercicios de los participantes.
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El joven futbolista realiza un disparo con potencia ante la mirada de sus amigos.
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Los más pequeños no faltaron al Campus de Semana Santa.
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Xesús Fariñas
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Uno de los ejercicios fue disparos desde la frontal del área.
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Los participantes esperan a la sombra su turno para participar en uno de los partidos.
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La joven jugadora realiza un desplazamiento en largo de balón.
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Xesús Fariñas
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Cinco participantes juegan al tres en raya durante el Campus de fútbol.
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Xesús Fariñas
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Practican la puntería apuntando a los objetivos de la portería hinchable.
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El pequeño futbolista atento y con el balón en sus manos.
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Muy concentrados los dos participantes en los ejercicios.
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Controla con clase y delicadeza el balón.
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Los entrenadores observan y corrigen a los jóvenes futbolistas.
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Cada uno calienta con su balón antes del ejercicio marcado por los entrenadores.
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Las tres futbolistas disfrutan del Campus.
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El entrenador realiza unas correcciones a las futbolistas presentes en el Campus de Semana Santa.
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Xesús Fariñas
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Los porteros no faltaron a la cita en el complejo deportivo de Oira.
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Xesús Fariñas
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Momento de confidencias entre entrenadores y el joven futbolista.
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El abrazo por el trabajo bien hecho.
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Xesús Fariñas