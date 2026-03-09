Galería | El judo arranca una edición más de su Copa Diputación

El judo dio comienzo una temporada más a su Copa Diputación. El Pazo de los deportes fue el escenario de este evento que reunió a decenas de judocas para comenzar la búsqueda del título de campeón

La Copa Diputación sigue viendo como cada vez más deportes entran en acción. Este fin de semana fue el turno del judo que juntó en el Pazo de los Deportes a decenas de judocas para comenzar una temporada más esta competición.

Deportistas de todo Ourense acudieron para disfrutar de un gran fin de semana con la competición sin parar y dejando grandes momentos para los familiares y amigos que acompañaron a los protagonistas.