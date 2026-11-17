Os Remedios fue el escenario de la segunda y última jornada del Campeonato de España Júnior y del Campeonato de España por Federaciones. Se entregaron los títulos nacionales de los 49 kilos femeninos y los 70 masculinos y se cerró la clasificación por federaciones. La Federación Valenciana ganó en categoría femenina y la Federación Andaluza en el cuadro masculino. Galicia tomó parte con diez halteras, nueve del CH Coruña y otro del CH Vigo, aunque el combinado irmandiño no pudo ser profeta en su tierra.

En los 49 kilos femeninos, Lorena Vázquez (Escuela de Fuerza Aires) se proclamó campeona de España júnior con 160 kilos de total olímpico. Raquel Domínguez (CH San Fernando) fue plata e Inés Reoyos (Escuela de Fuerza Aires), bronce, con lo que su club colocó a dos levantadoras en el podio. Vázquez cerró el fin de semana también con la segunda mejor marca femenina del campeonato. En los 70 kilos masculinos, Paco Álvarez (GC Covadonga) ganó el título con 242 kilos de total olímpico. Daniel Escartín García (Amigas Halterofilia Zaragoza) fue segundo y Emilio Larriva (Valencia CH), tercero.

En la clasificación de mejores marcas del campeonato, Malen Monasterio (ZKE Halterofilia), campeona de los 53 kilos y doble bronce europeo júnior en Durrës, encabezó el cuadro femenino. Lorena Vázquez fue segunda y Salma Tahiri (Olimpo Fénix), tercera. En el cuadro masculino, la mejor marca fue para Aarón Vallejo (CD Ateneo), campeón de los 75 kilos, que el sábado intentó el récord de España de arrancada con 145 kilos. Le siguieron Nolan Gallart (Molins de Rei), top 10 mundial en el Campeonato del Mundo Júnior de Ismailia, y Erik Guadamud (Halteromad).