Galería | La Liga Gallega de Remo arranca la temporada en Castrelo de Miño

Una nueva temporada de la Liga Gallega de Remo dio comienzo en Castrelo de Miño con una gran jornada donde el buen tiempo acompaño y la presencia de remeros ourensanos no faltó

El Parque náutico de Castrelo de Miño vio como la Liga Gallega de Remo dio inicio una temporada más. Centenares de participantes se dieron cita en el embarcadero ourensano para disputar la primera jornada de esta edición.

La presencia ourensana no faltó y los presentes en Castrelo disfrutaron de una gran competición donde el buen tiempo acompaño y se vivieron regatas de alta intensidad.