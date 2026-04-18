Galería | Maceda disfruta con la segunda fase de la Copa Diputación de Gimnasia Artística
LA CANTERA EN ACCIÓN
Centenares de gimnastas ourensanos se dieron cita en Maceda en una jornada de Copa Diputación que contó con gran presencia de público en las gradas para animar a los protagonistas
El Polideportivo Municipal de Maceda disfruta con la segunda fase de la Copa Diputación de Gimnasia Artística. Un centenar de gimnastas se dieron cita este sábado, 18 de abril, para una doble sesión donde buscaron acceder a una fase más.
Las gradas del polideportivo presentaron un gran ambiente para una jornada más donde la cantera de la gimnasia artística ourensana volvió a brillar.
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Uno de los conjuntos presentes en la segunda fase de la Copa Diputación de Gimnasia Artística durante su presentación.
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Óscar Pinal
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Las juezas muy atentas a todo lo que sucede durante la Copa Diputación de Gimnasia Artística.
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Óscar Pinal
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Gestos serios en el comienzo de su rutina en la segunda fase de Copa Diputación de Gimnasia Artística.
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Óscar Pinal
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Concentradas durante su presentación.
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Óscar Pinal
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Las gimnastas esperan pacientemente los puntos de su actuación por parte del jurado.
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Óscar Pinal
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Las gradas del Polideportivo Municipal de Maceda se llenaron durante la jornada.
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Óscar Pinal
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Las gimnastas también se divierten mientras esperan su turno para su presentación.
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Óscar Pinal
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Los entrenadores no pierden detalle de lo que sucede en la presentación de sus pupilas.
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Óscar Pinal
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Muy contentas las gimnasta tras su actuación.
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Óscar Pinal
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Las gimnastas sacaron a relucir su flexibilidad y talento con las figuras durante su rutina.
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Óscar Pinal
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Las gimnastas realizan saltos estéticos durante la segunda fase de la Copa Diputación de Gimnasia Artística.
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Óscar Pinal
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Las gimnastaa crean figuras sobre el suelo en la Copa Diputación de Gimnasia Artística celebrada en Maceda.
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Óscar Pinal
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Finalizan su actuación con una sonrisa en el rostro.
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Óscar Pinal
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El conjunto de gimnastas esperan nerviosas su turno para participar.
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Las gimnastas se reúnen en el centro del tapiz durante su presentación.
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Óscar Pinal