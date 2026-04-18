Galería | Maceda disfruta con la segunda fase de la Copa Diputación de Gimnasia Artística

Cierran con fuerza su rutina sobre el tapiz de la Copa Diputación.

Centenares de gimnastas ourensanos se dieron cita en Maceda en una jornada de Copa Diputación que contó con gran presencia de público en las gradas para animar a los protagonistas

El Polideportivo Municipal de Maceda disfruta con la segunda fase de la Copa Diputación de Gimnasia Artística. Un centenar de gimnastas se dieron cita este sábado, 18 de abril, para una doble sesión donde buscaron acceder a una fase más.

Las gradas del polideportivo presentaron un gran ambiente para una jornada más donde la cantera de la gimnasia artística ourensana volvió a brillar.