Galería | Maside disfruta de la segunda concentración de babybasket de la temporada

El Pabellón Municipal de Maside disfrutó de la segunda concentración del babybasket ourensano. Nueve equipos se presentaron en la localidad ourensana para disputar con sus canteras una serie de partidos donde lo importante es divertirse, fomentar el deporte y disfrutar.

Los duelos se sucedieron a lo largo de toda la mañana y el resultado fue lo de menos. Esta iniciativa se consolida como uno de los eventos deportivos donde la cantera muestra de que está hecha.