Galería | Maside disfruta de la segunda concentración de babybasket de la temporada
CANTERA
Hasta nueve equipos se dieron cita en el Pabellón Municipal de Maside para la segunda concentración de babybasket de la temporada donde la cantera disfrutó de una gran jornada de diversión y convivencia.
El Pabellón Municipal de Maside disfrutó de la segunda concentración del babybasket ourensano. Nueve equipos se presentaron en la localidad ourensana para disputar con sus canteras una serie de partidos donde lo importante es divertirse, fomentar el deporte y disfrutar.
Los duelos se sucedieron a lo largo de toda la mañana y el resultado fue lo de menos. Esta iniciativa se consolida como uno de los eventos deportivos donde la cantera muestra de que está hecha.
1/14
El anfitrión Maside posa ante la cámara antes de comenzar la jornada de babybasket.
|
Martiño Pinal
2/14
Las integrantes del Carmelitas preparadas para esta segunda concentración de babybasket.
|
Martiño Pinal
3/14
Basket por libros Celanova, no faltó a la cita.
|
Martiño Pinal
4/14
CB Allariz contó con una gran representación.
|
Martiño Pinal
5/14
ED Blanco Amor enfrentó al Miraflores en Maside.
|
Martiño Pinal
6/14
Lanza el balón a su compañera para comenzar el ataque en campo contrario.
|
Martiño Pinal
7/14
El jugador del Miraflores lucha por el balón frente a los integrantes del ED Blanco Amor.
|
Martiño Pinal
8/14
Salta para hacerse con el rebote.
|
Martiño Pinal
9/14
Los jugadores pelean por el balón en el Pabellón Municipal de Maside.
|
Martiño Pinal
10/14
Balón al cielo y comienza el partido entre Basket por libros Celanova y el COB.
|
Martiño Pinal
11/14
El Basket por libros Celanova disfrutó enfrentando al COB.
|
Martiño Pinal
12/14
Sale con el balón en su poder.
|
Martiño Pinal
13/14
El esfuerzo por el balón no se negocia.
|
Martiño Pinal
14/14
La jugadora de Carmelitas avanza con el balón.
|
Martiño Pinal