Galería | Los mejores del salvamento gallego se dan cita en Ourense
SOCORRISMO
El Campeonato Gallego Júnior y absoluto de salvamento reunió a más de un centenar de deportistas en la piscina Rosario Dueñas para vivir un fin de semana lleno de competición
La piscina Rosario Dueñas fue el escenario del Campeonato Gallego Júnior-Absoluto de Salvamento. Más de un centenar de deportistas se dieron cita durante el pasado fin de semana. Fueron dos jornadas llenas de emoción y competición.
La representación ourensana por parte del Salvour no faltó y fue uno de los conjuntos más destacados del fin de semana. Una fin de semana lleno de competición y donde los mejores del salvamento gallego brillaron una vez más.
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Las nadadoras saltan al agua para competir.
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Xesús Fariñas
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Recogen cuerda para arrastrar a su compañero durante el Campeonato Gallego de Salvamento.
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Xesús Fariñas
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Con el salvavidas a la espalda, los deportistas se preparan para saltar al agua.
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Xesús Fariñas
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Espera el relevo con el salvavidas en mano durante el Campeonato Gallego de Salvamento.
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Xesús Fariñas
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Mucha igualdad durante la prueba de arrastre del maniquí en la piscina Rosario Dueñas.
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Xesús Fariñas
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Las nadadoras comienzan a arrastrar por el agua al maniquí con el salvavidas puesto.
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Xesús Fariñas
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Mantiene la concentración para avanzar lo más rápido posible durante la prueba.
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Xesús Fariñas
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Desde la orilla los nadadores animan a sus compañeras a arrastar el maniquí y completar la prueba.
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Xesús Fariñas
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Caras de cansancio en las competidoras tras entregar el maniquí y completar la prueba.
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Xesús Fariñas
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El nadador del Salvour espera con el maniquí a su compañero en los relevos.
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Xesús Fariñas
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Una de las integrantes del Salvour durante una de las pruebas del Campeonato Gallego de Salvamento.
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Xesús Fariñas
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Foto de familia de las integrantes del Salvour.
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Xesús Fariñas