Galería | Los mejores del salvamento gallego se dan cita en Ourense

El Campeonato Gallego Júnior y absoluto de salvamento reunió a más de un centenar de deportistas en la piscina Rosario Dueñas para vivir un fin de semana lleno de competición

La piscina Rosario Dueñas fue el escenario del Campeonato Gallego Júnior-Absoluto de Salvamento. Más de un centenar de deportistas se dieron cita durante el pasado fin de semana. Fueron dos jornadas llenas de emoción y competición.

La representación ourensana por parte del Salvour no faltó y fue uno de los conjuntos más destacados del fin de semana. Una fin de semana lleno de competición y donde los mejores del salvamento gallego brillaron una vez más.