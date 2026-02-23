Galería | El mushing acerca los deportes de invierno a Ourense
COPA DE ESPAÑA

Boborás fue sede de la primera jornada de la Copa de España de Mushing de tierra donde 152 equipos con deportistas de todas las edades acudieron para competir en las diversas modalidades de este deporte de invierno u otoño.

Publicado: 23 feb 2026 - 14:45 Actualizado: 23 feb 2026 - 14:45

Durante el fin de semana Boborás vivió sus particulares juegos de invierno. La localidad ourensana fue sede de la Copa de España Mushing, un deporte de invierno que consiste en tándems de hombres y perros que recorrer circuitos a toda velocidad.

Estas citas suelen celebrarse en tierra o nieve para que los perros no se vean afectados por las altas temperaturas. Más de 150 equipos se dieron cita en Ourense para disputar este torneo sobre tierra cambiando los trineos por bicicletas, aunque también hubo carrera a pie. Destacar la victoria de Óscar Pérez en Canicross.

