Galería | La natación artística celebra su Campeonato Gallego de Invierno en Os Remedios
DOMINIO DEL GALAICO
El CN Sincrourense fue segundo en la general del Campeonato Gallego de invierno de natación artística celebrado en la piscina Rosario Dueñas y donde el claro dominador fue el CN Galaico de Pontevedra
La piscina Rosario Dueñas vivió una jornada de competición con el Campeonato Gallego de Invierno de natación artística donde el claro dominador fue el Club Natación Galaico logrando el primer puesto en todas las categorías desde alevín a sénior.
La natacióin artística cada vez cuenta con mayor apoyo en Ourense y muestra de ello es el segundo puesto en la clasificación general del CN Sincrourense tan solo por detrás del Galaico.
