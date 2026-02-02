Galería | Ourense disfruta del Campeonato de España de pumptrack

La joven patinadora del Meigas Rodas disfruta de su participación en el Campeonato de España de pumptrack.

Los mejores del patinadores en España acudieron al complejo deportivo de Monterrei para disputar y disfrutar el Campeonato de pumptrack

Ourense disfrutó de un fin de semana sobre ruedas. El patinaje fue protagonista. La élite del pumptrack nacional se dio cita en Monterrei para competir y disfrutar del Campeonato de España de pumptrack.

Durante la jornada del domingo con el complejo deportivo de Monterrei se celebró este evento donde la representación de los patinadores ourensanos no faltó. Fue un fin de semana que comenzó con la Copa de España de skate cross celebrada el sábado.