Galería | Ourense disfruta del Campeonato de España de pumptrack
SOBRE RUEDAS
Los mejores del patinadores en España acudieron al complejo deportivo de Monterrei para disputar y disfrutar el Campeonato de pumptrack
Ourense disfrutó de un fin de semana sobre ruedas. El patinaje fue protagonista. La élite del pumptrack nacional se dio cita en Monterrei para competir y disfrutar del Campeonato de España de pumptrack.
Durante la jornada del domingo con el complejo deportivo de Monterrei se celebró este evento donde la representación de los patinadores ourensanos no faltó. Fue un fin de semana que comenzó con la Copa de España de skate cross celebrada el sábado.
La representación del Unity Rollerblading en el Campeonato de España de pumptrack.
Xesús Fariñas
El Meigas Rodas no faltó a su cita con el Campeoanto de España de pumptrack.
Xesús Fariñas
El Roller Ourense listo para competir con lo mejor del pumptrack nacional.
Xesús Fariñas
Los y las patinadoras esperan pacientemente su turno para recorrer el circuito.
Xesús Fariñas
Los patinadores del Roller Ourense calientan antes del Campeonato de España de pumptrack.
Xesús Fariñas
Familiares y competidores juntos sin perder detalle de todo lo que sucede.
Xesús Fariñas
Baja el centro de gravedad y adelanta el cuerpo para aprovechar el impulso entre bumps.
Xesús Fariñas
Los participantes hacen contacto visual en todo momento con el recorrido para no fallar.
Xesús Fariñas
Los patinadores más pequeños escuchan atentamente las instrucciones de la organización en el Campeonato de España de pumptrack.
Xesús Fariñas
Con un ritmo constante supera los bumps en su recorrido.
Xesús Fariñas
Un casco un poco más grande nos deja imágenes divertidas durante el Campeonato de España de pumptrack.
Xesús Fariñas
Se impulsa con fuerza sobre el circuito durante su ronda en el Campeonato de España de pumptrack.
Xesús Fariñas
Los gritos de ánimo llegan desde los costados por parte de familiares y compañeros.
Xesús Fariñas
La patinadora del Roller Ourense durante su participación en el Campeonato de España de pumptrack celebrado en Ourense.
Xesús Fariñas
La patinadora se mantiene concentrada en el circuito para recorrerlo lo más rápido posible.
Xesús Fariñas
A toda velocidad sobre el circuito.
Xesús Fariñas
Podio Campeonato de España de pumptrack.
Cedidas
Podio Campeonato de España de pumptrack.
Cedidas
Podio Campeonato de España de pumptrack.
Cedidas
El Roller Ourense reconocido por la organización.
Cedidas
Podio Campeonato de España de pumptrack.
Cedidas
Podio Campeonato de España de pumptrack.
Cedidas
Podio Campeonato de España de pumptrack.
Cedidas
Podio Campeonato de España de pumptrack.
Cedidas
Foto de familia de los patinadores.
Cedidas