Galería | Ourense vibra con su meeting internacional de atletismo
6 MÍNIMAS

La cita en Expourense dejó seis mínimas para el Mundial, entre ellos la de Adrián Ben, que ganó en los 800 metros

La élite del atletismo se citó en Ourense para disfrutar del Meeting Internacional donde los asistentes disfrutaron de un gran espectáculo y con actuaciones que dejaron hasta 6 mínimas para el próximo mundial de short track.

Destacó el gallego Adri Ben logrando la mínima mundialista en 800 metros. La cantera tuvo la oportunidad de disfrutar e interactuar con sus ídolos que también tuvieron tiempo para firmar autografos y sacarse fotos.

Con esto es una muestra más de que el atletismo está muy vivo en la provincia de Ourense.

