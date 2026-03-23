NATURALEZA Y DEPORTE
Galería | Paderne de Allariz disfruta con la 7ª edición de su trail
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Un año más y ya van siete ediciones del trail Paderne de Allariz. Con unas condiciones perfectas para disfrutar y sufrir a partes iguales, decenas de atletas aceptaron el reto del Trail Paderne de Allariz, que celebró su séptima edición en una soleada mañana dominical por el entorno natural de la zona. Una cita que ofreció dos recorridos, uno de 25 kilómetros para los más valientes y otro de 14.
En cuando a las clasificaciones, Adrián Rodríguez (Running Sport Trail) se impuso en la prueba larga con un tiempo de 02:36:34, mientras que Antía Goberna (Asesou) venció en el cuadro femenino con un registro de 03:33:06. En la prueba corta, victoria para Marcos Blanco (Castro Trail) parando el cronómetro en 01:27:47, con Gracita Greis da Rocha (Independiente) imponiendo su ley entre las chicas al marcar un tiempo de 01:56:25.
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