Los participantes se preparan para tomar la salida de la séptima edición del Trail Paderne de Allariz.
Los participantes se preparan para tomar la salida de la séptima edición del Trail Paderne de Allariz. | Óscar Pinal

Galería | Paderne de Allariz disfruta con la 7ª edición de su trail

NATURALEZA Y DEPORTE

Para disfrutar de una jornada dominical de trail y naturaleza decenas de participantes se dieron cita en la séptima edición del Trail Paderne de Allariz. 25 y 14 kilómetros fueron las distancias en las que se compitió.

Un año más y ya van siete ediciones del trail Paderne de Allariz. Con unas condiciones perfectas para disfrutar y sufrir a partes iguales, decenas de atletas aceptaron el reto del Trail Paderne de Allariz, que celebró su séptima edición en una soleada mañana dominical por el entorno natural de la zona. Una cita que ofreció dos recorridos, uno de 25 kilómetros para los más valientes y otro de 14.

En cuando a las clasificaciones, Adrián Rodríguez (Running Sport Trail) se impuso en la prueba larga con un tiempo de 02:36:34, mientras que Antía Goberna (Asesou) venció en el cuadro femenino con un registro de 03:33:06. En la prueba corta, victoria para Marcos Blanco (Castro Trail) parando el cronómetro en 01:27:47, con Gracita Greis da Rocha (Independiente) imponiendo su ley entre las chicas al marcar un tiempo de 01:56:25.

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1/19 Los organizadores antes del comienzo de la prueba. | Óscar Pinal
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2/19 Comienzan a llegar los participantes a Paderne de Allariz. | Óscar Pinal
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3/19 Desde primera hora de la mañana las caras de alegría se veían en los participantes de la séptima edición del Trail Paderne de Allariz. | Óscar Pinal
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4/19 Las participantes trotan para calentar antes de la exigente prueba. | Óscar Pinal
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5/19 Xabier, Nacho y Jennifer se preparan y posan antes de competir. | Óscar Pinal
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6/19 Anxo y Carlos, dos amigos para disfrutar del trail Paderne de Allariz. | Óscar Pinal
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7/19 Isabel, Justo, Javier,José Manuel y Ángel sonrientes previo a competir. | Óscar Pinal
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8/19 Sandra y su pareja ante la cámara. | Óscar Pinal
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9/19 Ángel y Miguel con una sonrisa en los minutos previos a arrancar el séptimo trail Paderne de Allariz. | Óscar Pinal
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10/19 Alberto y Castor, miembros del Castro Trail, presentes en la jornada. | Óscar Pinal
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11/19 Daniel, Carlota, Edu y Natalia compañeros de equipo que corren justos esta edición. | Óscar Pinal
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12/19 Wilker, Alejandro, Gracita e Ignacio antes de competir se toman una foto para el recuerdo. | Óscar Pinal
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13/19 Los participantes muy atentos a las indicaciones previas de la organización. | Óscar Pinal
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14/19 Juan Carlos, Cristina, José, Eva, María del Carmen, Estefanía y David junto con amigos disfrutan de una jornada de trail y naturaleza. | Óscar Pinal
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15/19 Suena el pistoletazo de salida y arranca la séptima edición. | Óscar Pinal
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16/19 Comienzan a salir los competidores para recorrer la prueba. | Óscar Pinal
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17/19 Primeros metros de la séptima edición del Trail Paderne de Allariz. | Óscar Pinal
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18/19 Caras de concentración en los primeros metros. | Óscar Pinal
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19/19 Saludo a la cámara y a continuar corriendo. | Óscar Pinal

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