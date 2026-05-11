Galería | San Cristovo de Cea celebra su primer torneo de kick boxing
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Los mejores peleadores de kick boxing y muay thai se dieron cita en San Cristovo de Cea para la primera edición del Trofeo Concello de kickboxing. Se disfrutaron los combates de tatami y ring

La Región
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Publicado: 11 may 2026 - 15:30 Actualizado: 11 may 2026 - 18:56

San Cristovo de Cea disfrutó de la primera edición de su Trofeo Concello de San Cristovo de kick boxing. Decenas de deportistas de todas las edades se dieron cita para una jornada de competición. Todo un éxito este nuevo torneo que juntó a los mejores peleadores de kick boxing de la provincia.

Desde las categorías base hasta las absolutas llevaron a cabo grandes combates. Destacar la gran organización que se pudieron disfrutar las modalidades de tatami y ring tanto en kick boxing como en muay thai.

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