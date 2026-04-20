Galería | La tercera edición de la BTT Resistencia en Ourense arranca en Arnoia, en imágenes
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Arnoia fue la primera parada de la BTT Resistencia 3HR-OU que pretende fomentar el ciclismo y dar a conocer los paisajes de la provincia. En esta parada destacaron el CDM Xesteiras y el CC Terras de Celanova
La tercera edición de la BTT Resistencia 3Hr-Ou dio comienzo en Arnoia. Centenares de ciclistas se dieron cita para comenzar de nuevo la temporada de un conjunto de pruebas cuyo objetivo es fomentar la práctica del ciclismo de montaña y, al mismo tiempo, dar a conocer los recursos naturales y paisajísticos de las diferentes localidades participantes, contribuyendo así a la dinamización del territorio.
En esta parada destacó el CDM Xesteiras con los triunfos de Yago Fernández y Mar Delgado en las categorías masculina y femenina individual. También brilló el CC Terras de Celanova al ocupar dos de los tres puestos del podio en la categoría E Bike Masculino.
La siguiente parada de este conjunto de pruebas es en Gomesende el próximo 3 de mayo.
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