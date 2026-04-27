Galería | Verín disfruta de su primer Open de Boxeo

El boxeo fue protagonista durante todo el fin de semana en Verín. Doble jornada la que se celebró en la villa ourensana con el primer Open de Boxeo de la localidad y una jornada de la Liga Gallega de formas

Durante dos días Verín se convirtió en el epicentro del boxeo gallego. La localidad ourensana celebró la primera edición de su Open de Boxeo. Púgiles de todas las categorías se dieron cita en la villa ourensana para practicar el noble arte del boxeo.

Las veladas dejaron grandes combates para el recuerdo y confirmaron que esta primera edición será la que marque el inicio de una cita que se prolongará en los próximos años. También se llevó a cabo una jornada de la Liga gallega de formas.