Galería | La VII Cavernícola Race de Barbadás, deporte, esfuerzo y diversión

A nivel competitivo o por diversión, la Cavernícola Race reunió por séptimo año a centenares de deportistas dispuestos a superar los obstáculos que fueran necesarios para llegar a la línea de meta

Saliendo desde Os Carrís y recorriendo Barbadás, la Cavernícola Race fue todo un éxito. Centenares de deportistas se dieron cita a lo largo de todo el sábado para ya sea en grupo o de manera individual superar la decenas de obstáculos por todo el recorrido.

Algunos fueron a competir, otros a divertirse pero el esfuerzo no fue negociable para nadie. Desde pasar por barro, saltar neumáticos o terminar en agua todo sucedió un año más en Barbadás. Es una de las citas más esperadas y esta carrera de obstáculos no falló.

Finalmente fue una gran jornada de deporte en Ourense que se consolida como un lugar donde el éxito está asegurado para las carreras de obstáculos.