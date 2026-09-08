Galería | Así se vivió todo un verano de actividades con Más Deporte La Región, en fotos

Las jornadas de pilates, yoga y zumba congregaron a más de un millar de personas en 19 localidades por toda la provincia

La Región y +Deporte han sacado a relucir las últimas semanas una de sus facetas más destacadas, la de promotor y organizador de eventos deportivos. Gracias a ella, la provincia se mantuvo activa durante los meses de julio y agosto con las exitosas Actividades de Verano, unas jornadas de pilates, yoga y zumba que reunieron a más de un millar de personas de todas las edades en 19 localidades por toda la provincia. No se trata de algo novedoso, pues esta iniciativa de +Deporte La Región a través de Sublime y Lalo Gómez se activa cada verano desde el año 2019. Ni siquiera falló durante la pandemia del Covid-19, en aquel 2020 en el que el deporte quedó reducido a la mínima expresión.

Las monitoras Estela Castro, Yuri Gómez y Marta Rodríguez fueron las encargadas de llevar la batuta de las clases colectivas al aire libre.

Cultivar cuerpo y mente, al menos un poco, este fue el objetivo de las Actividades de Verano +Deporte La Región, que en palabras de su organizador, Lalo Gómez, han sido “todo un éxito”. Así ha sido, por cantidad y calidad. El programa visitó desde julio Coles, Amoeiro, San Cibrao, Paderne de Allariz, Esgos, Pereiro de Aguiar, Maceda, Muíños, Verín, Viana do Bolo, Allariz, Luintra, Celanova, Baños de Molgas, O Carballiño, Maside, Entrimo, O Castro de Caldelas y Xinzo de Limia.

“La respuesta de la gente ha sido sobresaliente”, asegura Lalo Gómez. “Es una actividad que sigue creciendo cada año que pasa”, añade. “En Allariz asistieron 145 personas, en Xinzo también hubo más de un centenar, hasta Verín sse acercaron 85… Pero también 80 en Entrimo, 60 en San Cibrao, 52 en Celanova, 50 en Amoeiro, otras 50 en O Carballiño…”, ha sido un gran verano.

Deporte al aire libre

Más allá del nivel top de las monitoras, que consiguieron “enganchar” a la gente hasta lograr que disfrutaran de cada jornada, el éxito de las Actividades de Verano +Deporte La Región también tiene que ver con la elección de los emplazamientos para desarrollarlas. Como no ha sido un verano muy lluvioso, casi la totalidad tuvieron lugar al aire libre en emplazamientos singulares por su belleza y comodidad: el Embalse de Cachamiíña en Pereiro de Aguiar, la Praza da Souteira de Esgos, el Complexo de O Corgo en Muíños, la Alameda de Verín, el Campo de Vilanova en Allariz o el Parque Ansuíña en Baños de Molgas, entre otros. En Maside, O Castro de Caldelas y Xinzo de Limia tocó estar a cubierto en la Escola Antiga, el Pabellón Municipal y el polideportivo del IES Cidade de Antioquía, respectivamente.

Además, todas y todos los asistentes recibieron una camiseta +Deporte de regalo.

Toca pensar ya en la edición de 2027. La Región y +Deporte, con el coordinador de las jornadas a la cabeza, Lalo Gómez, trabajan para que la novena edición de las Actividades de Verano sean “más y mejor” que este año. Todo para que la provincia esté activa en verano cultivando cuerpo y mente.