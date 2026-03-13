Gran estreno ourensano en la Liga Gallega Escolar de Escalada en Coruña

La Liga Gallega Escolar de escalada en bloque se puso en marcha en el Rocódromo de Riazor, en A Coruña. A la prueba organizada por el AMI Montañismo acudió el ourensano Club Asesou, que se desplazó con 26 jóvenes deportistas que compitieron en una intensa jornada marcada por las rondas clasificatorias en jornada matinal, con 125 escaladores en liza y las finales, a las que accedían las y los ocho mejores de cada categoría, en la sesión vespertina.

Asesou regresó de la cita con tres medallas, Alejandra Böck se proclamó campeona en la categoría sub-15 femenina, Julia García se subió al segundo escalón del podio en la categoría sub-11 femenina, mientras que Carlota Murias logró el bronce en sub-13 femenina.

Esta Liga Gallega Escolar tiene tres pruebas más. Una será en Vigo, otra en Pontevedra mientras que el Club Asesou será anfitrión de la que tendrá lugar en Ourense.