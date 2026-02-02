Jornada de iniciación a la Orientación Deportiva

La orientación deportiva está creciendo en la provincia y por ello + Deporte La Región se una al Consello de A Rúa para llevar a cabo la jornada de iniciación a la orientación deportiva. Esta es el próximo, sábado, 7 de febrero desde las 18:00 horas

+Deporte La Región sigue con sus iniciativas para fomentar la práctica del deporte y la vida saludable. Este sábado 7 de febrero es el turno de la orientación deportiva, que cada vez está tomando más protagonismo en la provincia.

Para esta ocasión se organiza el evento para mayores de 16 años y cuenta con el apoyo del Consello de A Rúa. La salida es a las 18:00 horas desde el Pavillon O Aguillón de A Rúa.

Las inscripciones están abiertas hasta el viernes 6 hasta las 12:00 y puedes inscribirte aquí.

