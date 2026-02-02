ACTIVIDAD + DEPORTE
Jornada de iniciación a la Orientación Deportiva
ACTIVIDAD + DEPORTE
Detalles del evento
+Deporte La Región sigue con sus iniciativas para fomentar la práctica del deporte y la vida saludable. Este sábado 7 de febrero es el turno de la orientación deportiva, que cada vez está tomando más protagonismo en la provincia.
Para esta ocasión se organiza el evento para mayores de 16 años y cuenta con el apoyo del Consello de A Rúa. La salida es a las 18:00 horas desde el Pavillon O Aguillón de A Rúa.
Las inscripciones están abiertas hasta el viernes 6 hasta las 12:00 y puedes inscribirte aquí.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ACTIVIDAD + DEPORTE
Jornada de iniciación a la Orientación Deportiva
COPA DE ESPAÑA
Galería | La élite del skate cross disfruta en Ourense
696 DEPORTISTAS
Galería | Castrelo fue el centro del piragüismo gallego
Lo último