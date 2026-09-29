Una jornada llenas de arcos y flechas junto a +Deporte La Región

Los tiradores que participaron en la actividad +Deporte de tiro con arco que se llevó a cabo en el polideportivo de Taboadela.

Con la llegada del otoño, las actividades realizadas por +Deporte La Región continúan en pleno auge. El polideportivo de Taboadela acogió una jornada de tiro con arco, organizada por el Club Lumelar, en la que los más de 40 tiradores pudieron aprender y disfrutar de un deporte que cada vez tiene más seguidores.

La actividad, que se extendió durante dos horas y media, fue una sesión de iniciación al tiro con arco en el que los técnicos del Lumelar mostraron sus conocimientos a los participantes, primero desde el punto de vista teórico y luego ya realizando las diferentes prácticas.

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Mujeres y hombres de todas las edades se lo pasaron en grande en una jornada de aprendizaje en la que lo importante era ir adquiriendo los conocimientos básicos de una modalidad tan específica como el tiro con arco. Como es habitual en este tipo de actividades, la seguridad fue una de las premisas de la organización y se cumplió escrupulosamente en una jornada que dejó a todos contentos y con ganas de repetir.