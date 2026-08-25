Lluvia de canastas en Ribadavia

Fin de semana muy intenso para el “Circuito Depourense Basket 3x3”, que organizan la Diputación de Ourense y la Federación Gallega de Baloncesto, ya que el viernes Ribadavia acogió la segunda de las sedes y O Carballiño, el sábado, la tercera. Tras el estreno en Muíños, la competición se pasó por la capital de O Ribeiro, donde se dieron cita los equipos que participaron en las categorías júnior-sénior, infantil-cadete y premini-mini.

Entre los más mayores, la victoria fue para el conjunto denominado The Sheild, siendo segundo el equipo Abrante Barbadás. En el cuadro infantil-cadete se impuso el Blanco Amor, mientras que el San Juseph fue el subcampeón del torneo.

Premini-mini

Muy entretenida estuvo la categoría de los más pequeños y después de una intensa jornada el Suma y Sigue fue el vencedor, por delante del conjunto femenino Campeonas X2. La competición no se detiene y, tras la prueba del pasado domingo de Carballiño, el próximo fin de semana se disputarán las de Xinzo de Limia (sábado 29) y Allariz (domingo 30). Además, el sábado 5 de septiembre se celebrará en O Barco de Valdeorras y la gran final será el sábado 19 de septiembre en el Pazo.