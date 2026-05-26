Maceda, el paraíso de las bicicletas nunca falla

Las ciclistas infantiles, en los primeros metros de la competición que se celebró en Maceda entre un gran ambiente de deportistas y público.

La edición 17 de la BTT de Maceda llenó de actividad una tierra ciclista, con buenos resultados para los competidores locales

A punto de cumplir la mayoría de edad, la BTT de Maceda celebró una edición 17 por todo lo alto, con la presencia de alrededor de 190 ciclistas en las diferentes categorías en liza procedentes de los principales clubes de la comunidad autónoma. No faltó una representación local que también piso el podio haciendo que la jornada fuese completa.

Con mucho simbolismo, el de Pablo Rodríguez Guede que, retirado este año de la alta competición como vigente campeón de España XCO, quiso participar defendiendo los colores del Clube Ciclista Maceda, club del que salió cuando era júnior. Y demostró su nivel con el tercer puesto en la categoría élite.

También desde la entidad anfitriona, victoria y dominio absoluto de Sarela Conde en el cuadro sub-23 femenino, y primer puesto en máster 30 para Samuel Fernández.

Desde el Ourense Termal Club Ciclista celebraron la victoria de Toño Rivas en la prueba de máster 50.

Todos ellos y ellas dejando huella en una fiesta deportiva que fue seguida, como es habitual en Maceda, por numeroso público. El año que viene, a por la edición número 18.