Marcos Rodríguez brilla sin fronteras en el nacional de ciclocross

Demostrando su buen nivel entre la élite de la especialidad. Marcos Rodríguez, corredor del Club Ciclista Maceda, defendió los intereses ourensanos en todo un Campeonato de España de ciclocross que tuvo lugar en la localidad de Tarancón (Cuenca). Fue la primera experiencia en un Nacional para el deportista de O Carballiño, que terminó con un gran sabor de boca después de lograr la sexta posición dentro de la categoría júnior. Y no solo por el fondo, también por la forma de conseguir esa plaza. Y es que Marcos Rodríguez se vio afectado al principio de la competición por una montonera que le retrasó mucho, obligándole a rodar en la posición 50 y perder un minuto, que al final fue la distancia que le separó de las posiciones de podio.

Remontada

Cuando peor estaban las cosas puso velocidad de crucero y remontó posiciones con la sensación de que si la carrera hubiese durado alguna vuelta más, el botín podría haber sido incluso mayor.

Balance más que positivo para el competidor del Club Ciclista Maceda, demostrando que, además de presente, tiene mucho futuro por delante tras su primera experiencia en un Nacional.